Wird in der kommenden Saison nur auf einer Trainerbank des TSV Thedinghausen Platz nehmen: Anke Knief. (Björn Hake)

Frau Knief, nun ist die Schreckenssaison des TSV Thedinghausen beendet. Sie haben die Spielzeit in der Bundesliga Nord mit 20 Niederlagen in 20 Spielen abgeschlossen. Waren die Abgänge vor der Saison von Trainer Thomas Piper und seinem Co-Trainer Oliver Ihde inklusive des Wegfallens der halben Mannschaft (vier Spielerinnen in Schwangerschaft plus der Wechsel von Ausnahmespielerin und Korbfrau Agnetha Rippe zur SG Findorff-Bremen) einfach nicht zu kompensieren?

Anke Knief: Richtig. Wir hatten ja vorher lange überlegt, ob wir überhaupt in der Bundesliga antreten sollen. Doch so kurzfristig absagen – das macht man nicht. Wir haben dann beschlossen, dass wir es mit Spielerinnen aus der Zweiten versuchen, ohne dass diese sich festspielen. Am Ende hat sich einzig die zweite Korbfrau der Bezirksoberliga-Mannschaft, Dorothea Schley, festgespielt. Sie hatte ja überhaupt keine Erfahrung in der Bundesliga, aber sie hat sich wirklich toll gesteigert.

Ja, es war sehr frustrierend. Und wir hatten gehofft, zumindest ein einziges Spiel in der Saison gewinnen zu können. Aber die Spielerinnen sind überhaupt nicht demoralisiert – Hut ab. Sie haben auch alle für die kommende Saison zugesagt.

Am 6. April hat die Zweite ihr letztes Saisonspiel, danach wird sich die ganze Sparte zusammensetzen. Die Kinder der vier Schwangeren sind da, aber ob sie zurückkommen, das weiß ich noch nicht. Und wir brauchen weiterhin eine Korbfrau. Noch steht alles in den Sternen.

Nein. So eine Saison mache ich nicht nochmals mit. Thomas Piper und Oliver Ihde hatten die Erste trainiert, Agnetha Rippe und ich die Zweite. Das, was vorher vier Leute gemacht haben, habe ich nun alleine gemacht. Ich bin das ganze Wochenende in der Turnhalle und muss auch noch alle 14 Tage arbeiten. Das wird zu viel. Welches Team ich dann trainiere, wird man sehen, wenn man einen weiteren Trainer gefunden hat.

Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich glaube aber auch, dass Emtinghausens Kader gut bestückt ist. Zudem weiß ich gar nicht, ob eine Spielgemeinschaft in der Niedersachsenliga überhaupt möglich ist. Sollte es machbar sein, dann hätte ich nichts dagegen.

Zur Person

Anke Knief

übernahm zu Saisonbeginn neben der zweiten Korbball-Mannschaft des TSV Thedinghausen auch die erste in der Bundesliga Nord. Der vorherige Trainer und Co-Trainer hatten das Team ebenso verlassen wie fünf Spielerinnen.