In der nächsten Saison wird Ole Seuberlich als Zweitliga-Spieler auflaufen dürfen. (FOTOS: Björn Hake)

Ole Seuberlich: Also bei mir ist es mittlerweile angekommen, Sonntagabend im Bett wurde es mir dann so richtig bewusst (schmunzelt).

Insgesamt war es eher noch etwas zurückhaltend. Für uns kam der Aufstieg zu diesem Zeitpunkt überraschend. Wir hatten nicht damit gerechnet, das Tecklenburg patzen würde. Ich hatte mich schon auf die Entscheidung am letzten Spieltag eingerichtet. Da wir dann einen Tag vorher schon wussten, dass wir mit einem Sieg aufsteigen würden, war die Anspannung noch größer als sonst. Dementsprechend waren wir auch nicht ganz so losgelöst und emotional. Beim Training war die Stimmung dann schon viel lockerer. Und bei der Feier nach dem letzten Spiel werden wir dann alle losgelöster feiern können.

In dieser Konstellation, wie sich die 3. Liga zusammensetzt, konnte man davon auch nicht ausgehen. Allein Lüneburg II hat so viel Qualität, wenn die immer alle Spieler aufbieten würden, sind die deutlich stärker als jede andere Mannschaft in der Liga. Und dann hat man da noch den Zweitliga-Absteiger aus Aligse, der im Endeffekt auch noch eine richtig starke Saison gespielt hat. Wenn man sich die beiden Mannschaften anschaut, dann wäre es vermessen gewesen, hätten wir im Vorfeld davon gesprochen, Meister zu werden oder aufsteigen zu wollen. Daher haben wir uns vorgenommen, unter den Top-Drei zu landen, und das ist aufgegangen.

Natürlich haben wir keine perfekte Saison gespielt, und ich hätte insbesondere die Spiele gegen Hörde und Tecklenburg lieber gewonnen. Natürlich ist es am schönsten, die Saison als Meister zu beenden und dann aufzusteigen. Aber in diesem Kontext mit den Mannschaften aus Lüneburg und Aligse haben wir schon eine starke Saison gespielt und brauchen uns deswegen nicht zu verstecken. Zudem hat diese Mannschaft die letzte Meisterschaft in der Landesliga gefeiert, danach ging es immer über den zweiten und dritten Platz (schmunzelt).

Das kann ich weder bejahen noch verneinen. Die Qualität haben wir, und wir können uns noch weiterentwickeln. Aber wir brauchen einen größeren Kader. Eine Liga höher wird die Belastung noch größer werden, wir müssen in jedem Spiel ans absolute Limit gehen, damit wir um den Klassenerhalt kämpfen können. Zu mehr wird es nicht reichen, da brauchen wir uns keinen Illusionen hinzugeben.

Wir steigen nicht nur auf, um uns das aufs T-Shirt zu drucken. Wir wollen 100 Prozent geben, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Ein Klassenerhalt kann ein Erfolg sein, ein Abstieg sicherlich nicht.

Manche haben ja noch nie im Herrenbereich unter einem anderen Trainer gespielt, für die wird es bestimmt komisch. Aber ich sehe das ganz entspannt. Peter wird uns ja niemals in schlechte Hände übergeben. Und ich denke, dass uns ein neuer Impuls nochmals noch vorne bringen kann.

Ja, ich habe die Absicht weiterzumachen. Die Arbeit mit dem Team macht mir sehr viel Spaß.