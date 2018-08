Ausgelassene Stimmung: Karl-Heinz Schierloh (orange) mit seinen Mannen vom FSV Langwedel-Völkersen IV. (Karsten Klama)

„Ich bin ein Disziplinfanatiker“, sagt Karl-Heinz „Kalle“ Schierloh. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum er seine einst ambitionslose Truppe vergangene Saison auf Anhieb zur Meisterschaft in der 3. Fußball-Kreisklasse geführt hat.

Mit dem Sieg in der Tasche, wollte es Schierloh eigentlich auf sich beruhen lassen. Er hatte einen Schlussstrich ziehen wollen, wie er es in seinen 30 Jahren als Trainer immer getan hat, wenn er sich am Ziel sah. „Wenn etwas erreicht ist, ist bei mir die Luft raus“, erklärt der 67-Jährige, die rote Schirmmütze tief im Gesicht, lange Trainingshose, weites FC-Barcelona-Trikot, seinen Entschluss.

Sein Team, die vierte Herren des FSV Langwedel-Völkersen, aber wollte nicht, dass er geht. Er, Kalle, der doch Bindeglied zwischen den Spielern mit den verschiedenen Nationalitäten ist. „Ich wollte nicht, dass die Mannschaft zerbricht“, sagt Schierloh. Also blieb er. Der Coach sitzt mit weit von sich gestreckten Beinen im Vereinsheim. Aus der Umkleide nebenan schallen Gelächter, Gesangsfetzen und etwas in fremder Sprache herüber. Das Team macht sich bereit für ein Testspiel gegen die dritte Herren des Vereins, dem Tabellenvierten der 2. Kreisklasse. „Manchmal“, sagt Schierloh in Bezug auf die ausgelassene Stimmung in der Kabine, „ist Fußball eine Randerscheinung bei dieser Mannschaft“.

Integriert, aber nicht angekommen

Vieles ist besonders bei der Vierten. Allein schon, weil sie fast nur aus Geflüchteten besteht, die einst in Eritrea, Afghanistan, Somalia und an der Elfenbeinküste zu Hause waren. Der Großteil lebt seit mehr als zwei Jahren in Deutschland, weshalb die Verständigung keine Probleme bereitet. Einige haben sogar eine Anstellung bekommen. Keeper Seri Gerard Bali zum Beispiel arbeitet für eine Fensterputzfirma in Schwarme und hat seinen Führerschein in der Tasche. Auch wenn die meisten aus dem Team genau wie Bali ein scheinbar normales Leben führen: Angekommen sind viele von ihnen trotzdem noch nicht. „Die Wohnverhältnisse einiger Leute sind eine Katastrophe“, berichtet Schierloh von viel zu kleinen Bleiben für viel zu viele Menschen darin, in teils desolaten Zuständen.

Die Geschichte des vierten Teams des FSV nahm 2014 ihren Lauf, damals als reine Hobbytruppe und bereits mit unterschiedlichen Nationalitäten. Geflüchtete kamen hinzu, der Kader wuchs. Zu Spitzenzeiten coachte Schierloh 25 Spieler, wohingegen es heute 17 sind. Der Daverdener formte das Team, forderte von seinen Spielern Respekt, Höflichkeit und Wertschätzung. Wer das nicht beherzigte, flog raus. 2016 fand sich ein fester Kern zusammen, vom TSV Thedinghausen wechselten Spieler herüber. „Jetzt haben wir eine richtig gute Mannschaft“, berichtet Schierloh stolz. Ein Jahr spielten seine Mannen ohne Wertung, da wusste der erfahrene Trainer, der einst Jugendteams im SC Vahr und FC Oberneuland betreute, bereits um das Potenzial: „Hätten wir mit Punkten gespielt, wären wir schon damals aufgestiegen.“ So kam es erst in der Saison 2017/18 dazu.

Schierloh schlurft in seinen weißen Turnschuhen am Spielfeldrand entlang, die khakifarbene Umhängetasche zusammengeknüllt in der Hand, die Schultern nach unten hängend. „Ey, wie viele Leute habt ihr denn?“, ruft er der Elf von Trainer Jörg Wedhorn zu, der noch einige Akteure auf der Ersatzbank sitzen hat. Schierloh wirkt keine Spur angespannt. Für ihn gehe es bei diesem Freundschaftsspiel um nichts – sagt er zumindest. Kapitän Attila-Ovidiu Kovacs, von allen Otti genannt, macht Aufwärmübungen mit seinen Mitspielern. Schierloh kann sich heute zurücknehmen, es herrscht blindes Vertrauen. „Es passt perfekt“, sagt er über das Trainer-Kapitän-Verhältnis.

Anpfiff des Testspiels: Schierloh ist nicht der Typ Trainer, der in sich gekehrt an der Seitenlinie steht. „Kalle schreit viel zu viel rum“, hatte Kovacs vor der Partie über seinen Coach gesagt und ihm einen schelmischen Blick zugeworfen. Schierloh räumt nun ein: „Ja, ich bin emotional.“ Heute wolle er das nicht sein, beteuert er. „Das bringt nur Unruhe rein, und ich habe ja gerade auch nichts auszusetzen.“ Ganz teilnahmslos kann er dann trotzdem nicht bleiben und geht vor der Seitenlinie auf und ab. Der Gegner will es derweil wissen und macht der Schierloh-Elf von Anfang an Dampf.

Die Trikots, die Schuhe – nichts deutet mehr auf die bescheidenen Anfänge der multikulturellen Truppe vor vier Jahren hin. Schierloh konnte den Daverdener Apotheker Hannes Clasen als Sponsor für sein Team gewinnen, worauf er stolz ist. „Eine vierte Herren hat normalerweise gar keine Chance, etwas zu bekommen“, weiß er. Anfangs ersteigerten Schierloh und Kovacs noch Schienbeinschoner und Schuhe über die Auktionsplattform Ebay. Kosten durften sie zwischen fünf und sieben Euro. Stets, betont der Trainer, habe auch der Verein das Team in puncto Ausstattung unterstützt. Emrah Tavan, Trainer des ersten Herrenteams, half beispielsweise mit Stollenschuhen aus.

Dass die Schierloh-Elf wie beim Testspiel vollzählig auf dem Grün erscheint, ist keineswegs selbstverständlich. Die Spieler wohnen im Landkreis verteilt, die meisten haben kein Auto. An- und Abreise müssen deshalb genau geplant sein. Schierloh hat heute Spieler aus Verden mitgenommen, der Bremer Zahnarzt Kovacs hat mit dem Mannschaftsbus die anderen in Thedinghausen eingesammelt. Den Bulli mit neun Sitzplätzen hatte Schierloh, der einen Autohandel in Daverden betreibt, in der Werkstatt flott gemacht. Für die Anschaffung hatte Kovacs sein Motorrad verkauft, die Unterhaltung stemmt das Team mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln selbst. Ein Rad greift ins andere – wie auf dem Platz.

Bloß noch eine Saison

Unentschieden haben sich beide Teams des FSV Langwedel-Völkersen bei der Freundschaftspartie getrennt. Trotz eines Eigentores ist Schierlohs Ehrgeiz nach dem Match vollends geweckt. „Nach dem Testspiel sind wir guter Dinge, dass wir oben mitspielen werden.“ Ziel: Unter die ersten Drei zu kommen. Sein Team aber möchte vor allem eines: Kalle dabei haben. Diese Saison, sagt der, werde aber definitiv seine letzte sein.