Es gibt im Fußball nun mal keinen Schönheitspreis. „Es war nicht der ganz große Glanz. Wir haben die Aufgabe bei einem Abstiegskandidaten, der sich ordentlich gewehrt hat, aber recht souverän erledigt“, freute sich Felix Meyer daher dennoch. Der Coach durfte sich über drei verdiente Punkte durch den 2:0 (1:0)-Auswärtssieg beim VSK Osterholz-Scharmbeck seiner U16-Landesliga-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock freuen.

In der Tat war Meyers Team von Beginn an spielbestimmend, die Gastgeber warfen aber vor allem kämpferisch alles in die Waagschale. Den wichtigen Führungstreffer erzielte Hazir Gjulijaj (18.). Endgültige Sicherheit brachte das zweite Tor des JFV: Auf Vorarbeit von Derman Kaldirici traf Jalte Finnjan Röpe (54.). In der Schlussphase kamen die Platzherren nochmals stärker auf, doch vor dem Tor agierten sie oft zu überhastet. Zudem hatten die Gäste eine Portion Glück und einen starken Torhüter Lukas Warnecke auf ihrer Seite. „Lukas hat eine tolle Leistung gezeigt und einen großen Anteil daran, dass wir kein Gegentor kassiert haben“, lobte Meyer.