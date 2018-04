Arne Zschorlich kassierte mit der SG Achim/Baden in Bissendorf eine verdiente Pleite. (FOCKE STRANGMANN)

Bissendorf. Nach vier Spielen ohne Niederlage in Folge ist die kleine Serie der SG Achim/Baden am Sonntag gerissen. Am 23. Spieltag in der Handball-Oberliga Nordsee der Männer musste die Mannschaft von Trainer Tobias Naumann beim TV Bissendorf-Holte eine deutliche Auswärtsniederlage einstecken. Am Ende unterlagen die Männer aus dem Landkreis Verden gegen den Fünften der Tabelle mit 23:29 (13:14). "Wir haben gegen die offensive Deckung der Bissendorfer zunächst gut gespielt. Als der Gegner defensiver verteidigt hat, sind uns zu viele Fehler unterlaufen", zog Tobias Naumann nach dem Schlusspfiff ein Fazit.

Die Gäste waren im Osnabrücker Land gut aus den Startlöchern gekommen. Jannis Jacobsen hatte für die 1:0-Führung gesorgt, nach einem Treffer vom siebenfachen Torschützen Arne Zschorlich lagen die Weserstädter später sogar mit drei Treffern vorne – 11:8 (23.). Es folgte eine Auszeit von Naumann und ein 3:0-Lauf des TV Bissendorf-Holte zum Ausgleich (12:12). Nach Wiederanpfiff musste Achims Trainer dann mit ansehen, wie seiner Mannschaft das Spiel aus den Händen glitt. 40 Minuten waren gespielt, da hatten die Gastgeber den knappen Vorsprung aus Halbzeit eins in eine Sieben-Tore Führung verwandelt – 22:15 (46.).

Einige seiner Spieler seien mit den Köpfen in der Kabine geblieben, merkte Naumann an. Anders könne er sich den Einbruch nach dem Seitenwechsel nicht erklären. Am Ende, sagte Tobias Naumann, habe man dann zumindest einen noch Totalschaden verhindern können. Tatsächlich gestalteten die Gäste das Resultat nach einem 16:26-Rückstand (49.) nach hinten heraus noch ein wenig freundlicher. Florian Block-Osmers traf in der 55. Minute zum 21:26, etwa 50 Sekunden vor dem Abpfiff erzielte Kevin Podien das letzte Tor für die Spielgemeinschaft. Der Linksaußen traf zum 23:28. Am Ende ging es für die Achimer mit einer Sechs-Tore-Niederlage im Gepäck auf die Heimreise.

Weiterhin auf Rang acht

Tabellarisch gesehen belegt die Spielgemeinschaft drei Spieltage vor Saisonende mit 21:25 Zählern weiterhin Platz acht. Die gefährdete Zone ist an diesem Wochenende allerdings ein Stück weit näher an die Naumann-Sieben herangerückt. Vier Zähler beträgt das Polster auf den Elsflether TB und die HSG Schwanewede/Neuenkirchen auf den Plätzen zwölf und 13. Man werde sich nun nicht verrückt machen, erklärte Tobias Naumann. "Wir haben zuletzt gute Spiele gezeigt und in Bissendorf darf man verlieren."