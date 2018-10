Trainer Ingo Ehlers. (Björn Hake)

Landesliga Männer: Gefühlt ist der TSV Daverden noch gar nicht richtig in der Saison angekommen. Denn während manche Teams schon fünf Spiele absolviert haben, stand die Sieben um Trainer Ingo Ehlers erst zweimal auf dem Feld. Das allerdings mit Erfolg: Beide Partien gewannen die Grün-Weißen deutlich. „Richtig drin sind wir noch nicht, aber ich bin eh lieber der Jäger“, sagt Ehlers. Im Laufe der Herbstferien werden die Daverdener ihren Rückstand an Spielen jedoch aufholen. So steht unter der Woche das Heimspiel gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II auf dem Programm. Beim Blick auf die Tabelle scheinen die Gastgeber Favorit zu sein. Doch Ingo Ehlers warnt davor, Schwanewede als echten Außenseiter anzusehen. „Weil das Spiel unter der Woche ausgetragen wird, wurde schon angedeutet, dass Schwanewede Spieler aus der ersten Mannschaft dabei haben könnte. Wir müssen sehen, wie die Partie für uns läuft, wollen aber siegen.“

Anpfiff: Dienstag um 20.30 Uhr in Langwedel