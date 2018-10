Felix Schmidt und der SCS waren mit dem Saisonauftakt nicht zufrieden. (Hake)

Sottrum. „Da war durchaus mehr drin.“ So lautete das einvernehmliche Fazit von Spielern und Verantwortlichen der Sottrumer Herren-Mannschaft nach dem Saisonauftakt der Prellball-Bundesliga Nord in eigener Halle. Von der Papierform her sollte es ein vermeintlich leichterer Spieltag für den TV Sottrum sein. Daher lautete das klare Ziel: genügend Punkte einsammeln, um erst einmal mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Das klappte für die neu formierte Sottrumer Truppe nur bedingt. Am Ende standen nach fünf Spielen 4:6 Punkte zu Buche. Ein Ergebnis, das den Beteiligten nicht sonderlich schmeckte.

„Man darf allerdings nicht vergessen, dass da eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld stand als noch in der guten vorangegangenen Saison“, suchte Sottrums Prellball-Chef Volker Heinze nach Begründungen. Mit Marc Bergmann (zweite Mannschaft) und David Voss (Ausland) haben zwei Leistungsträger das Team verlassen. Gleichwohl müsse sich der Ersatz aber nicht verstecken, betonte Heinze. Nico Voss aus der eigenen Jugend, dort führender Leistungsträger, und Tim Ohlsen vom Bundesliga-Rivalen Eiche Schönebeck rückten ins Team und werden von Heinze als Hochkaräter betitelt.

Allein mit den Personalrochaden wollte der Prellball-Chef den Saisonstart nicht erklären. „Aus privaten und berufsbedingten Gründen war eine regelmäßige Teilnahme des gesamten Teams am Training nur bedingt möglich. Die daraus resultierende fehlende Abstimmung im Team sowie insbesondere die individuelle Annahmeschwäche haben eher den Ausschlag gegeben“, analysierte Heinze.

Vor allem die Annahmeschwäche sollte auch der Grund für die Niederlage im Auftaktmatch gegen den MTV Eiche Schönebeck sein. Die Sottrumer, neben den beiden Neuen durch Torben Peters, Anatoli Schmidt und Felix Schmidt vertreten, unterlagen mit 38:42. Deutlich besser sollte es gegen MTV Schladen laufen. Den aktuellen Tabellenführer brachten die Sottrumer mächtig ins Schwitzen. Punkte wurden aber dennoch nicht verbucht – 30:34. Das sollte sich zum Glück im dritten Spiel gegen den TuS Aschen-Strang 2 ändern. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr überzeugte der SCS und siegte folgerichtig mit 35:29. Zwar tat sich der Gastgeber gegen den Charlottenburger TSV schwer, dennoch wurde Sieg Nummer zwei verbucht (34:30). Indiskutabel sei dann allerdings die abschließende Leistung gegen den TuS Aschen-Strang 1 gewesen. „Gegen einen erfahrenen, aber durchaus besiegbaren Gegner fanden wir überhaupt nicht ins Spiel und verloren verdient mit 31:41“, beanstandete Heinze.

Für Coach Ralf Müller blieb nur die Hoffnung auf eine Leistungssteigerung an den nächsten Spieltagen, damit das Abstiegsgespenst gar nicht erst mit dem Spuk in den Köpfen seiner Spieler beginnen kann.