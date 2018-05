Er sorgte für Bassens Siegtreffer: Luca Bischoff. (Björn Hake)

Das Resultat klingt nach einem ausgeglichenen Spiel. Mit 1:0 (0:0) hat der TSV Bassen sein Auswärtsspiel beim SV Pennigbüttel gewonnen. Für Gäste-Trainer Uwe Bischoff war nach dem Spiel der Fußball-Bezirksliga klar, dass der Sieg ein verdienter gewesen sei, denn seine Elf habe nichts zugelassen. "Pennigbüttel hatte nicht eine echte Torchance", sagte der Trainer des Siegerteams.

Wie es das Ergebnis vermuten lässt, dürften aber auch die Gäste aus Bassen nicht allzu viele Torchancen gehabt haben. "Das war in der ersten Halbzeit auch so", meinte Uwe Bischoff. Lediglich Luca Bischoff versuchte es in den ersten 45 Minuten mit einem Fernschuss, der das Ziel allerdings verfehlte. Viel mehr sei vor dem Kabinengang aber nicht passiert, erzählte der Coach.

Direkt nach dem Seitenwechsel bekamen die Zuschauer aber das zu sehen, was im Fußball nun einmal am wichtigsten ist: ein Tor. Die Gäste aus Bassen erzielten den Treffer des Tages. Daniel Wiechert hatte zwei Gegenspieler ausgetanzt und dann auf Luca Bischoff gepasst. Der schob das Leder zum 1:0 ein (47.). "Danach hatten wir noch ein paar gute Möglichkeiten", sagte Uwe Bischoff. Tor Nummer zwei sollte aber nicht mehr fallen.