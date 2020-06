Der Fußball-Bezirksligist TSV Bassen hat einen weiteren Zugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Wie Bassens Fußballchef Adrian Liegmann bestätigte, schließt sich Niclas Bode vom Kreisligisten SV Dedensen der Elf von Trainer Uwe Bischoff an. Der 24-Jährige ist beruflich als selbstständiger Versicherungsvertreter im Raum Bremen unterwegs.

„Der Kontakt wurde über die örtliche VGH-Versicherungsagentur in Bassen geknüpft“, sagte Adrian Liegmann. Bode spielte in der Jugend beim TSV Altenwalde-Cuxhaven, bevor ihn das Studium in die Region Hannover verschlug. Dort war der Offensivspieler sechs Jahre beim SV Dedensen in der Kreisliga Hannover aktiv. „Niclas passt zu 100 Prozent in unser Anforderungsprofil und wird unsere Bezirksliga-Mannschaft sowohl charakterlich als auch sportlich weiter entwickeln“, freut sich Liegmann auf den Neuzugang.