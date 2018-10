Zwei Fehler und Auswechslung in der 21. Minute: Langwedels Dominik-Paul Zielinski lieferte – wie einige seiner Teamkollegen – gegen den ATSV Scharmbeckstotel eine desaströse Vorstellung ab. (Björn Hake)

Langwedel. Ausgerechnet beim FSV Langwedel-Völkersen – dem Team, welches zuletzt dem Tabellenführer FC Hambergen die ersten Punkte abnahm – holte das Bezirksliga-Schlusslicht ATSV Scharmbeckstotel seinen ersten Saisonsieg. Den Grundstein zum 2:1 (2:0)-Erfolg legten die Fußballer von Trainer Philipp Meinke in der Anfangsphase des Spiels. Ein Dank vom ATSV musste auch an Langwedels Dominik-Paul Zielinski gehen, der zwei Geschenke verteilte.

Die erste Unkonzentriertheit von ihm nutzte Pascal Blaak zum 1:0 (8.), den Elfmeter nach Zielinski-Foul verwandelte Justin Hülsmann zum 2:0 (19.). Danach reagierte FSV-Coach Emrah Tavan und wechselte seinen Spieler Zielinski gegen Sören Grimm aus. „Das war ein rabenschwarzer Tag von ihm, gerade dem 1:0 ging ein ganz dicker Bock von ihm voraus. Ich will es aber nicht auf ihn schieben. Ich hätte in der ersten Halbzeit auch acht andere auswechseln können. Da war eine peinliche Vorstellung von uns: Da hat nichts funktioniert und nichts geklappt“, berichtete Tavan. Zur Pause brachte er dann Faruk Senci, der Grimm aus taktischen Gründen ersetzte. Infolgedessen steigerte sich der FSV auch enorm. Mehr als das Anschlusstor von Senci (49.) sprang aber nicht mehr heraus. „Wir hatten in der zweiten Hälfte 99 Prozent Ballbesitz und Chancen en masse. Es ärgert mich, dass der letzte Pass so selten ankam. Das war eine unnötige Niederlage, normal musst du die 8:0 schlagen“, sagte Tavan.