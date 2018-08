Komplett zufrieden konnte Tobias Naumann mit seinem Team nicht sein. (Björn Hake)

Nienburg. Die Vorbereitung auf die neue Handball-Saison läuft auf Hochtouren – auch beim Oberligisten SG Achim/Baden. Alles läuft beim Team von Trainer Tobias Naumann allerdings noch nicht rund. Denn die Mannschaft aus der Nordseeliga hat jetzt ein Testspiel bei der HSG Nienburg (Oberliga Niedersachsen) mit 21:30 verloren.

„Das Spiel war sehr aufschlussreich“, sagte Naumann im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wobei man auch sagen muss, dass wir gegen einen sehr guten Gegner getestet haben.“ In der Vorsaison belegten die Nienburger in der Abschlusstabelle der Oberliga Niedersachsen den fünften Rang. Ausschlaggebend für die Niederlage sei eine Torflaute seines Teams gewesen, die eine Viertelstunde andauerte. „In der ersten Halbzeit haben wir besonders in der Offensive nicht immer die Lösungen gefunden. Den zweiten Durchgang haben wir dagegen ausgeglichener gestaltet. Damit dürfen wir zufrieden sein“, befand Tobias Naumann.

Abstimmung weiter verbessern

Ihm sei unter anderem aufgefallen, dass die Automatismen im Angriff noch nicht so wie erhofft funktionieren, meinte der SG-Coach. „Mit dem Einbau von unseren neuen Spielern im Rückraum sind wir noch nicht so weit, wie ich mir das gewünscht hatte. Aber noch haben wir genügend Zeit, um die Abstimmungen weiter zu verbessern.“