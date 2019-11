Ole Sagajewski (links) verlor mit dem TV Baden in Kiel. (Björn Hake)

Baden. Zuletzt lief es beim TV Baden so richtig rund. Zunächst gewann der Volleyball-Zweitligist im Tiebreak beim VCO Berlin, eine Woche später feierte der TVB seinen ersten 3:0-Heimsieg im Unterhaus. An die gute Leistung gegen den TuS Mondorf knüpften die Badener nun aber im Auswärtsspiel gegen den Kieler TV nicht vollends an. Die Folge war eine 0:3 (23:25, 22:25, 26:28)-Niederlage in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins.

0:3 – das liest sich im ersten Moment deutlich. Badens Trainer Werner Kernebeck wollte die Niederlage jedoch nicht als dramatisch bewerten – und ein Rückschlag für den TV Baden sei sie ohnehin nicht gewesen. „Auf der Rückfahrt habe ich mir jedoch schon so meine Gedanken gemacht, was passiert wäre, wenn wir einen Satz gewonnen hätten“, sagte der Coach. Der Gewinn eines Durchgangs sei auch im Bereich des Möglichen gewesen. Vor allem in den Sätzen eins und drei waren die Badener mit den Kielern, die sich aktuell in der Spitzengruppe der Tabelle tummeln auf Augenhöhe.

In beiden Spielabschnitten hatten die Gäste aber das gleiche Problem. „Wenn es die berühmte Crunchtime ging, nicht die richtige Entscheidungen getroffen“, sagte Kernebeck. „Das war der Unterschied zu den beiden vorherigen Spielen.“ In Satz Nummer eins machte der KTV aus einem 22:22 eine knappe 24:23-Führung verwandelte anschließend den ersten Satzball. In Durchgang Nummer drei mussten sich die Gastgeber noch mehr strecken, um ihn für sich zu entscheiden. Die Badener wehrten sich nach Kräften, zogen dann aber in der Verlängerung den Kürzen und mussten Kiel zum Matchgewinn gratulieren. Auch im zweiten Satz, der zwar am deutlichsten verloren ging, hielten die Badener lange Zeit mit. Sie führten Mitte des Durchgangs sogar deutlich (13:8), brachten diesen Vorsprung aber nicht über die Ziellinie.

„Wenn man bei den zwei, drei letzten Ballwechseln eines Satz kleine Fehler macht oder nicht ganz aufmerksam ist, laufen die Spiele halt so ab“, meinte Kernebeck. „Kiel hat es aber auch gut gemacht. Das war ein starker Gegner. Wir haben aber auch guten Volleyball gespielt. Auch wenn diesmal nicht alles geklappt hat.“ Ein Faktor sei auch das Publikum gewesen. „Es waren 500 Menschen in der Halle. Die haben richtig Bambule gemacht und für eine tolle Kulisse gesorgt.“ Diese Macht von den Rängen habe Kiel immer wieder gepusht, sagte Kernebeck: „Nach unseren beiden Siegen waren wir schon auf einer kleinen Euphoriewelle. Wir sollten jetzt aber auch nicht alles schlechtreden, weil wir verloren haben.“