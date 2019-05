Bremen. Die Partie des TSV Daverden bei der SVGO Bremen war ohne Bedeutung für das Klassement. Beide Mannschaften hatten in der Handball-Landesliga der Männer ihre Saisonziele bereits am vorletzten Spieltag erreicht: Die Grün-Weißen stehen bekanntlich seit dem Erfolg gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen als Meister und Rückkehrer in die Verbandsliga fest, die Gastgeber wiederum hatten mit einem Sieg gegen die HSG Stuhr letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. So konnte Daverdens Coach Ingo Ehlers es gut verkraften, dass es am letzten Spieltag für seine Männer noch einmal eine Niederlage gab. 38:34 (19:16) stand es am Ende für die Gastgeber um ihren neunmal erfolgreichen Mittelmann Pascal Hinrichs.

14 Spieler hatte Ingo Ehlers im Saisonfinale auf den Spielberichtsbogen eingetragen. Darunter war auch ein ein Debütant: Nach einer längeren Handballpause gab Niklas Wehrkamp seinen Einstand im Team des zukünftigen Verbandsligisten. Zwei Treffer gelangen dem Kreisläufer, der vor einem längerem Auslandsaufenthalt in der A-Jugend des TV Oyten gespielt hatte.

In Bremen waren die Gäste Anfang der zweiten Halbzeit auf die Verliererstraße geraten. Bis auf sechs Tore zog die SVGO Bremen in den ersten Minuten nach der Pause davon – 26:20. Im weiteren Verlauf sollte sich an dem Toreabstand nicht mehr viel ändern. Wie im Vorfeld angekündigt, gab Ehlers allen Akteuren Spielanteile. Platz eins belegt Daverden nicht nur in der Abschlusstabelle, auch der beste Torschütze der Liga kommt vom TSV: Mit 216 Treffer in 26 Spielen hat sich Lajos Meisloh überlegen die Torjägerkrone vor Birger Tetzlaff (179 Tore) vom VfL Fredenbeck III geschnappt.