Ulrike Berger hat mit Holtum (Geest) das erste Spiel verloren. (Björn Hake)

Cuxhaven. Viel schwerer hätte der Auftakt für die Tischtennisdamen des TSV Holtum (Geest) in der Bezirksoberliga West wohl kaum sein können. Es ging zum Landesliga-Absteiger TSV Altenbruch, sodass die 1:8-Niederlage dann auch keine große Überraschung war. „Wir sind ohne große Erwartungen angereist. Als Absteiger wird Altenbruch direkt um den Wiederaufstieg mitspielen, zumal sie sich im Sommer sogar noch verstärkt haben“, erklärte Holtums Mannschaftsführerin Christiane Kuhnt.

An der Seite von Sabine Thies verpasste Kuhnt zum Auftakt im Doppel nur knapp einen Punktgewinn. Unglücklich mit 10:12 unterlag das Duo im fünften Satz. Andrea Wahlers und Ulrike Berger verloren hingegen chancenlos. Auch in den ersten Einzeln gab es wenig zu holen. Erst Andrea Wahlers brach den Bann und holte durch einen klaren Dreisatzsieg über Jessica Zeuke den ersten Punkt für ihr Team. Zu mehr sollte es dann aber nicht reichen. Sabine Thies und Christiane Kuhnt gewannen in ihren Duellen immerhin einen Satz. Zum Abschluss lag Andrea Wahlers gar 2:1-Sätze in Führung, konnte diese aber nicht ins Ziel bringen.

„Den einen oder anderen Punkt hätten wir vielleicht noch holen können, aber Altenbruch war am Ende immer einen Tick besser. Sie sind wirklich gut besetzt. An den Positionen drei und vier spielen junge Mädels, die einfach unheimlich flink sind. Katrin Hein an Position zwei spielt auf der Rückhand eine Noppe, mit der wir nicht zurechtgekommen sind“, sagte Christiane Kuhnt.

Weitere Informationen

TSV Altenbruch – TSV Holtum (Geest) 8:1

Oldhafer/Loockhoff – Thies/Kuhnt 11:6, 6:11, 11:9, 8:11, 12:10; Hein/Zeuke – Wahlers/Berger 11:3, 11:5, 11:5; Oldhafer – Kuhnt 11:8, 11:6, 11:6; Hein – Thies 3:11, 11:4, 11:5, 11:5; Loockhoff – Berger 11:5, 11:8, 12:10; Zeuke – Wahlers 9:11, 5:11, 4:11; Oldhafer – Thies 13:11, 11:6, 7:11, 11:9; Hein – Kuhnt 11:5, 2:11, 11:5, 11:8; Loockhoff – Wahlers 11:3, 7:11, 12:14, 11:7, 11:7