Niklas Lücking spielt und trainiert mit Leidenschaft Golf. (Sylvia Bothmer)

Niklas Lücking: Ich habe damals als C-Trainer begonnen, um mir etwas zum Studium dazuzuverdienen. Dabei habe ich gemerkt, wie viel mehr Freude mir das Training macht und entschieden, statt Wirtschaftsingenieur lieber Golf Professional zu werden. Nach zweieinhalbjähriger Berufsausbildung habe ich am 19. Oktober meine fünftägige Prüfung zum Fully Qualified PGA Golf-Professional in Bad Griesbach erfolgreich abgelegt. Dabei habe ich viel gelernt und freue mich, meine ganze Erfahrung nun weitergeben zu können.

Naja, mein Vater ist sogar mitverantwortlich für diese Entscheidung. Er ist zum einen an meinem Wettkampfgedanken „schuld“, weil er mir einfach vorlebt wie man nur durch Training und Einsatz zum Ziel kommt. Und zum anderen hat seine Bitte, ihm bei der Verbesserung seines Spiels zu helfen, meine Neugier nach geeigneten Trainingsmethoden erst so richtig geweckt. Und meine Mutter unterstützt mich bei allem, was mir guttut. Ich bin beiden sehr dankbar.

Neben den Trainingseinheiten auf dem Platz ist der Beruf vielfältiger als viele sich vorstellen können. Dazu gehört auch eine Menge Administration und Vorbereitung – von der Konzeption eines Trainingsplans bis zur Abrechnung. Um das Büro komme ich also auch nicht herum. Dennoch bin ich natürlich viel in Bewegung. Das gefällt mir sehr gut. Am meisten fasziniert mich jedoch, wie unterschiedlich die Menschen und ihre spielerischen Herausforderungen sind. Ich sage immer: Man kann beim Golf technisch nichts wirklich richtig oder falsch machen. Es kommt viel mehr darauf an, in der jeweiligen Situation das Richtige zu tun – eigentlich wie im Leben. Das möchte ich meinen Schülern vermitteln.

Wir sind auf einem guten Weg mit unserer Jugendabteilung, den ich gern weitergehen möchte. Rund 80 Kinder und Jugendliche sind aktuell bei uns aktiv. Davon ist die Hälfte unter 14 Jahren. Es geht mir jetzt darum, diese mit viel Freude und Spaß am Golf weiter aufzubauen, sodass wir in ein paar Jahren mit starken Mannschaften in der Jugend aufspielen können. Weiter möchte ich jetzt noch nicht in die Glaskugel schauen.

Zur Person

Niklas Lücking (27)

lebt mit seiner Freundin in Achim-Uesen. Er ist Mitglied und Trainer des Achimer Golfclubs. Vor Kurzem hat er seine Prüfung zum Fully Qualified PGA Golf-Professional bestanden. Neben den Einzel- und Gruppentrainings legt er seinen Fokus auf die Entwicklung der Jugendabteilung des Klubs.