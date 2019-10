In der fünften Minuten schoss Emrullah Gülalan Etelsen in Führung. (Björn Hake)

Etelsen. „Ich war schon sauer.“ Dieser Satz stammt von einem Trainer, der eigentlich das Gegenteil hätte sagen müssen: Nils Goerdel. Schließlich hatte der Coach mit seinem Fußball-Bezirksligisten TSV Etelsen am Sonnabend mit 2:0 (1:0) gegen den SV Pennigbüttel gewonnen.

Allerdings bezog Goerdel seinen Satz nicht auf das Resultat oder den Spielverlauf, sondern auf eine bestimmte Szene kurz vor der Halbzeitpause. Denn direkt vor dem Pfiff zum Kabinengang hatten die Gäste die große Chance, einen Treffer erzielen. Es war die erste Möglichkeit des SVP und gleich eine hochkarätige. Aus optimaler Position kam Luca Boschen zum Abschluss. Er setzte seinen Schuss aber zu hoch an. Der Ball flog weit am Tor vorbei. Dass es überhaupt zu dieser Chance kam, die Pennigbüttel bei einer Verwertung zurück ins Spiel gebracht hätte, machte Goerdel sauer. „Denn in der ersten halben Stunde spielen wir richtig guten Fußball, haben den Gegner im Sack, schalten dann aber zwei Gänge zurück. Dabei müssen wir schon vor der Chance der Gäste das 2:0 machen.“

Weil die Schlossparkkicker die vom Trainer genannten Gänge zurückgeschaltet haben, durften sie in der ersten Halbzeit nur einen Treffer bejubeln. Diesen markierte in der fünften Minute Emrullah Gülalan. Aus 20 Metern zog er trocken ab, der Ball segelte von einer Windböe getragen in den Torwinkel.

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff hätte es um ein Haar eine Kopie dieses Treffers gegeben – jedoch für die Gäste. Joschua Zurek schoss aus ähnlicher Position wie Gülalan beim 1:0. Doch Zureks Schuss fand den Weg nicht ins Tor, sondern an die Latte.

Aluminium sollten auch die Gastgeber noch treffen, die nach der zweiten Chance des SVP wieder vollends die Kontrolle übernahmen: Bastian Reiners und Micha Langreder schossen kurz hintereinander nur an den Pfosten, beziehungsweise an die Latte. Der zweite Treffer sollte aber noch fallen. Eine Freistoßhereingabe von Nico Meyer köpfte Christopher Petzold unbedrängt ins Tor (59.). Vier Minuten vor dem Abpfiff hätte Meyer auf 3:0 erhöhen können. Doch bei einem Elfmeter rutschte er beim Schuss weg und das Spielgerät trudelte am Kasten der Gäste vorbei. Mirco Duhn hatte wenig später die letzte Chance des Spiels. Doch Etelsens Mann auf der linken Seite ließ seine Topchance ebenfalls liegen.

„Im Großen und Ganzen ist dieser Sieg verdient“, urteilte Nils Goerdel. Eine Sache müsse sich aber verbessern, meinte der Coach des Spitzenreiters. „Unsere Chancen müssen wir natürlich reinmachen.“