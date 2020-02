Mannschaft, Trainerteam, Entwicklung und Aussicht: Für Nils Goerdel stimmt alles beim TSV Etelsen. (Björn Hake)

18 Spiele, 15 Siege, keine Niederlage, 60:5 Tore und neun Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Kein Wunder, dass der Fußball-Bezirksligist TSV Etelsen bestens zufrieden ist. Da Erfolgsgeschichten gerne weiter geschrieben werden, wollten die Verantwortlichen der Schlossparkkicker auch, dass Coach Nils Goerdel seine Zusage für die kommende Saison gibt. Und genauso ist es gekommen.

Ein bisschen überlegen musste der Trainer aber. „Die Truppe zu trainieren, ist schon sehr zeitintensiv und ich habe Frau und Kind. Aber meine Frau steht dahinter. Ich habe mich auch gefragt, ob ich das selber möchte. Und ja, es ziehen alle mit, man sieht eine Entwicklung, so kann es gerne weitergehen, so macht es richtig Spaß. Dazu gehören auch André Koopmann, Tim Meyer, Jörg Nienstedt (Sportlicher Leiter, Co-Trainer und Torwart-Trainer, Anm. d. Red.) und so weiter. Mit so einem Team macht es richtig Bock“, erzählt Goerdel.

Sein Ziel ist klar definiert: Es soll eine ähnlich erfolgreiche Rück- wie Hinrunde gespielt werden und am Ende soll dann der Aufstieg in die Landesliga folgen. Sollte das nicht gelingen, heiße der Trainer dennoch Nils Goerdel, wie er selbst sagt. Goerdel kann zudem vermelden, dass bereits die Hälfte des Kaders für die kommende Saison zugesagt hat. Namen wollte der Coach jedoch noch nicht verraten.