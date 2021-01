Gibt für eine weitere Spielzeit die Kommandos an der Seitenlinie: Etelsens Trainer Nils Goerdel. (Björn Hake)

Es ist eine Nachricht, die am Etelser Schlosspark sicherlich für viel Freude sorgt: Trainer Nils Goerdel hat seinen Vertrag beim TSV Etelsen um eine weitere Saison verlängert. Das teilte Andre Koopmann, Sportlicher Leiter des Fußball-Landesligisten, am Montag mit. „Mir sind ein paar Steine vom Herzen gefallen“, zeigte sich Koopmann erleichtert, dass der Coach für eine weitere Saison zugesagt hat. „Die Bereitschaft war von vornherein da. Nils ist Etelser durch und durch. Er hat unter der Voraussetzung verlängert, dass die Mannschaft, das Trainerteam und das Team um das Team zusammenbleibt. Da war es für ihn leichter, 'Ja' zu sagen“, erklärte Koopmann.

Ganz leicht fiel die Entscheidung dem Coach aber nicht, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erzählte. Hintergrund ist, dass Nils Goerdel im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Vater geworden ist. „Die Entscheidung fiel mir schwer, weil ich schon Respekt vor der Aufgabe mit zwei Kindern habe“, gab der Coach offen zu. Seine Frau habe ihn aber darin bestärkt zu versuchen, Fußball und Familie unter einen Hut zu bringen. Für Nils Goerdel gab es mehrere Gründe, sich für eine Verlängerung beim TSV Etelsen zu entscheiden. „Es macht sehr viel Spaß mit der Mannschaft. Sie zieht top mit und ist charakterlich einwandfrei. Das ist ein eingeschworener Haufen, in dem der Zusammenhalt groß ist. Außerdem bleibt das Trainerteam so bestehen. Es macht viel Spaß und man kann was bewegen“, ist der Coach voll des Lobes.

In der aktuellen Saison stehen die Schlossparkkicker in der zweigeteilten Landesliga als Aufsteiger auf einem starken dritten Platz ihrer Staffel. Goerdel hofft, dass die Mannschaft in der kommenden Saison den nächsten Schritt macht. „Unser Weg ist noch nicht zu Ende“, will sich der Coach mit seinem Team weiter verbessern.