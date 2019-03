In seinem ersten Pflichtspiel für den TB Uphusen sah Winterneuzugang Nils Laabs die Rote Karte. Jetzt hofft sein Trainer Fabrizio Muzzicato, dass der Stürmer mit Toren auf sich aufmerksam macht. (Björn Hake)

Uphusen. Eigentlich stünde für den TB Uphusen an diesem Sonntag das vierte Heimspiel des Jahres 2019 an. Weil die Partien gegen Eintracht Braunschweig II und den Heeslinger SC aber aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt wurden, laufen die Oberliga-Fußballer aus dem Achimer Westen nun erst zum zweiten Mal nach dem Jahreswechsel auf ihrem heimischen Platz auf. Gegner ist der VfV Borussia 06 Hildesheim. Angepfiffen wird das Spiel um 15 Uhr. Und laut TBU-Trainer Fabrizio Muzzicato soll dann ein Mann in der Uphuser Startelf stehen, der im Winter als Hoffnungsträger nach Uphusen geholt worden war.

Jener Hoffnungsträger hat den Namen Nils Laabs. Sein Oberliga-Debüt im Uphuser Trikot hätte Ende Februar kaum unglücklicher verlaufen können. Denn gegen den SC Spelle-Venhaus – es war das erste und bislang einzige Heimspiel des TBU – sah der Stürmer, der im Winter vom Regionalligisten SSV Jeddeloh gekommen war, die Rote Karte. Zudem kassierten die Achimer noch eine 0:4-Schlappe. Zwei Ligaspiele musste Uphusen ohne den Torjäger bestreiten. „Doch jetzt sind wir alle froh, dass er zurück und seine Zeitsperre abgelaufen ist“, freut sich Fabrizio Muzzicato. „Nils kann für uns zu einem sehr wichtigen Faktor werden.“

Zwei Tore gegen Hemelingen

Welchen Wert Laabs für den TB Uphusen haben kann, hat der Offensivspieler am Dienstagabend gezeigt. An jenem Abend bestritt der niedersächsische Oberligist ein Testspiel gegen den Bremer Landesligisten SV Hemelingen. Die Uphuser gewannen die Begegnung mit 4:2. Zwei Tore schoss Hoffnungsträger Nils Laabs. Philipp Rockahr traf ebenfalls doppelt. Auf dem Platz stand auch Kevin Artmann, der zuletzt im Auswärtsspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst (1:1) gefehlt hatte. Der Mittelfeldmotor sei am Wochenende ebenfalls wieder eine gute Option, erklärt Muzzicato.

Gegen die SV Hemelingen lief beim TBU vieles richtig. Das möchte der Coach auch am Sonntag nur allzu gerne sehen. Allerdings wartet mit Hildesheim eine wesentlich schwierigere Aufgabe auf die Kicker vom Arenkamp. Fast schon möchte man sagen, es steht ein typisches Spiel der Oberliga Niedersachsen an. Eine genaue Prognose abzugeben, ist kaum möglich. Daher sagt Muzzicato auch den Satz, den er in dieser Saison schon vor so vielen Partien gesagt hat: „Ich denke, es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel.“ Dass der Trainer mit seiner Einschätzung wohl richtig liegt, zeigt auch die Tabelle, die in dieser Saison so ausgeglichen ist wie selten. Uphusen (24) und Hildesheim (27) trennen derzeit drei Punkte. Gewinnt der TBU, schiebt er sich im Klassement an den Borussen vorbei.

„Hildesheim ist allerdings ein Team, das oft auf Remis spielt“, hat Fabrizio Muzzicato beobachtet. „Wenn sie verlieren, dann nur selten klar.“ Dennoch wollen die Uphuser voll auf Sieg spielen. „Einerseits wollen wir da weitermachen, wo wir gegen Atlas aufgehört haben, und stabil stehen. Genauso wollen wir aber auch gerade zu Hause zeigen, dass wir gewinnen wollen“, kündigt Muzzicato an. „Es wäre wichtig, mal zwei- oder besser dreimal in Folge zu gewinnen, um sich ein bisschen von den unteren Plätzen zu befreien.“