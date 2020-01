Nina Schnaars war in Tostedt nicht zu bremsen. Sie erzielte 19 Tore. (Björn Hake)

Bei der Handball-Europameisterschaft der Männer wird nach jeder Begegnung der „Player of the Match“ gekürt. Beim Auswärtsspiel der Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten II beim MTV Tostedt gab es diese Auszeichnung nicht. Hätte es sie aber gegeben, dann wäre die Wahl auf Oytens Nina Schnaars gefallen. 19 Treffer steuerte die 24-jährige Rechtshänderin zum 37:34 (17:15)-Auswärtssieg der Drittliga-Reserve im Landkreis Harburg bei.

Er sei schon mit einem Grummeln im Magen in Richtung Hamburg gefahren, sagte Jens Dove. „Tostedt hatte zu Hause noch kein Spiel verloren und wir haben Nathalie Meinke, Jasmin Johannesmann und Sabine Peek für das Spiel der ersten Mannschaft am Sonntag geschont“, erläuterte der Trainer der „Vampires“. Seine Mannschaft habe sich nach anfänglichen Abstimmungsschwierigkeiten aber in die Partie gebissen und mit Nina Schnaars eine sichere Vollstreckerin gehabt. „Nina hat ihre Tore quasi von allen Positionen erzielt und zudem von sechs Siebenmetern fünf verwandelt“, schilderte Oytens Coach.

Zunächst lagen die Gäste zurück. Für die erste Führung zeichnete Schnaars mit ihrem Treffer zum 13:12 (24.) verantwortlich. Nach Ablauf der ersten Spielhälfte versenkte Målin Ankersen einen Freiwuf aus zehn Metern direkt im Tor der Heimmannschaft. Mit dem Treffer habe sich seine Mannschaft noch einmal für die zweiten 30 Minuten gepusht, erklärte Dove. Zurück lagen die Gäste in Durchgang zwei nicht mehr. Nur zweimal – beim 22:22 (39.) und 24:24 (41) – kam der MTV zum Ausgleich. Spätestens nach dem Treffer zum 35:32 durch Linksaußen Jana Stoffel war der zweite Sieg des TVO im neuen Jahr gesichert. Mit dem Erfolg hat Oyten den MTV in der Tabelle überholt und sich für die 26:30-Niederlage aus dem Hinspiel revanchiert.

Man wollte die groß gewachsene aber auch recht unbewegliche 6:0-Deckung des Kontrahenten mit schnellem Passspiel vor Probleme stellen, erläuterte Dove. Der Plan sei aufgegangen. Sein Team habe sich nur wenige einfache Ballverluste erlaubt und kaum Kontertore kassiert. Das eine oder andere Abstimmungsproblem in der Abwehr habe seine Sieben mit großem Kampfgeist wettgemacht. „Wir haben um jeden Ball gefightet.“