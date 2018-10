Der Kreisläufer und Abwehrchef Timo Blau (am Ball) wird dem TV Oyten in Kiel fehlen. Daher muss Trainer Thomas Cordes bei der Aufstellung seiner Deckung umdenken. (Björn Hake)

Oyten. Immer wieder gibt es für den TV Oyten in der Jugend-Bundesliga Spiele, in denen er der großen Handballwelt begegnet. In diese Kategorie gehört auch die kommende Aufgabe: Die „Vampires“ treffen in ihrem vierten Auswärtsspiel der Saison 2018/2019 auf den Nachwuchs des Deutschen Rekordmeisters – den THW Kiel (Anpfiff: Sonnabend 16 Uhr).

Während der TVO am vergangenen Wochenende in eigener Halle gegen den BSV 93 Magdeburg den ersten Punkt der noch jungen Spielzeit geholt hat – der Vergleich mit dem Klub aus Sachsen-Anhalt endete 23:23 –, haben sich die jungen „Zebras“ aus Kiel bislang keine Blöße gegeben. Mit 8:0 Punkten rangiert der THW hinter seinem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt auf dem zweiten Tabellenplatz. Daher weiß Oytens Trainer Thomas Cordes auch, dass es schwierig wird, jetzt den ersten Saisonsieg einzufahren. Allerdings versichert der Coach, dass er mit seinem Team nicht nach Schleswig-Holstein fährt, um dort artig die Punkte abzuliefern. „Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, dass wir wieder in Kiel antreten dürfen. Dieser Gegner ist schon ein ziemliches Brett – vor allem auswärts“, sagt Cordes, der es dem Favoriten so schwer wie möglich machen möchte. „Aber der THW hat im Vergleich zur Vorsaison personell noch einen Tick nachgelegt. Die stehen aktuell vollkommen zu Recht dort oben.“

Thomas Cordes hofft zudem darauf, dass seine Mannschaft am Sonnabend an die Leistung aus der Vorwoche gegen Magdeburg anknüpfen kann. Nach dem Remis sei er zwar ein wenig geknickt gewesen, weil seine Sieben den Sieg in der Schlussphase noch hergeschenkt habe. Aber mit ein wenig Abstand zu der Begegnung habe sich seine Meinung über das Geschehene doch gerändert. „Natürlich hatten wir uns gegen den BSV sehr viel vorgenommen. Da kann man auch mal geknickt sein, wenn man dem Sieg nicht nach Hause bringt“, sagt Thomas Cordes. Doch im Vergleich zu den vorherigen Partien habe er in der Offensive eine Steigerung bei seinem Team erkannt.

So solle seine Sieben nun weitermachen. „Wichtig ist aber, dass wir unsere Chancen dann auch nutzen. Gegen Magdeburg haben wir zu viele freie Würfe vergeben. Das darf in Kiel nicht passieren“, meint der Coach der „Vampires“. Auf der anderen Seite müsse sein Team wieder eine stabile Deckung auf das Feld stellen. Allerdings muss Thomas Cordes auf seinen Abwehrchef Tim Blau verzichten. „Wir müssen sehen, wie wir das kompensieren können.“

Dass im TVO-Angriff noch längst nicht alles flüssig läuft, liege auch daran, weil laut des Trainers der letzte Schliff fehlt: „In der letzten Saison hatten wir unsere schwächere Phase mitten in der Spielzeit, jetzt halt zu Beginn. Wir werden uns aber entwickeln und sollten das Positive aus den bisherigen Partien mitnehmen.“ Cordes nimmt das Spiel gegen den THW Kiel aber auch zum Anlass, um an andere Dinge zu erinnern. „Neben den sportlichen Zielen dürfen wir den Grundsatz nicht vergessen“, meint er. Seine Spieler sollten weiterhin jeden einzelnen Moment in der Bundesliga aufsaugen und genießen. „Für viele der Jungs ist die Bundesliga ein Erlebnis, das sie nie vergessen.“ Dazu gehört auch, dass der TVO-Nachwuchs immer wieder auf die Prominenz des deutschen Handballs trifft: Am Sonnabend sitzen beim THW die beiden Ex-Nationalspieler Christian Sprenger und Klaus-Dieter Petersen auf der Bank.