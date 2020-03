Letztmals 2015 durfte Verden die WM der jungen Dressurpferde ausrichten und dabei die Top-Stars der Szene wie Dorothee Schneider begrüßen. (Focke Strangmann)

Verden. Das elendige Warten. Wann geht es weiter? Wie geht es weiter? Millionen Sportler rund um den Globus stellen sich diese Fragen. Sie alle stehen in der Warteschlange, sie alle scharren mit den Hufen und hoffen auf einen baldigen sportlichen Alltag. Hufen ist in diesem Fall das richtige Stichwort. Warten müssen derzeit ebenfalls die Reiter, so wie auch der Hannoveraner Verband.

Vom 5. bis zum 9. August soll eigentlich einmal mehr das Reitsport-Turnier „Verden International“ über die Bühne gehen. In diesem Jahr auch mit der vom Verband so sehnlichst vermissten Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde. 2015 war Verden letztmals Gastgeber der WM und es war auch letztmals so, dass das Rennbahngelände so richtig mit Besuchern gefüllt war. Entsprechend groß war die Freude, als bekannt wurde, dass die WM wieder in Verden stattfinden würde. Doch derzeit regiert die Coronavirus-Pandemie. Ihr muss alles untergeordnet werden, eventuell auch „Verden International“ inklusive WM. Das wäre für den Hannoveraner Verband besonders bitter, wird die Weltmeisterschaft doch ausschließlich 2020 in der Domstadt ausgetragen. 2021 bis 2023 wird wieder Ermelo (Niederlande) Gastgeber für die globale Auslese der Nachwuchsdressurpferde sein.

Doch noch ist nicht die Zeit für eine Absage gekommen. „Noch haben wir Zeit“, betont Turnierleiterin Ulrike Kubelke. „Bisher haben wir nur Turniere bis Ende Mai abgesagt, manche haben noch nicht mal die Turniere im Mai abgesagt, wie etwa das Hamburger Derby.“ Doch bis kurz vor Turnierbeginn kann sich der Verband nicht Zeit lassen. „Man hat mit allen möglichen Leuten Verträge. Man braucht Container, Richterwagen, braucht Toiletten und so weiter. Um das alles stornieren zu können, gibt es natürliche gewisse zeitliche Grenzen.“ Und was ist die Deadline? „Ich denke Mitte Juni, dann müssen wir uns entscheiden.“

DM bereits verschoben

Welche Optionen bleiben aber dann? Ist eine Verschiebung möglich, oder wäre dies das Aus für das Turnier und die WM? „Sagen wir es mal so: In diesem Jahr ist alles möglich. Die Deutsche Meisterschaft in Balve wurde schon verschoben, das Hamburger Derby wird es wohl auch. Für uns wäre das auch eine Option, ich denke, das ließe sich einrichten. Der Ausfall des Turniers und der WM wäre der schlechteste Fall, dann wären wir die WM los“, berichtet Kubelke.

Und die soll ja auf dem dann nigelnagelneuen Rennbahngelände stattfinden. Eine Turnierabsage würde laut Kubelke den Zeitplan der Bauarbeiten aber wahrscheinlich nicht beeinflussen. „Ich denke nicht, es muss ja trotzdem fertig werden.“ Derzeit laufen die Arbeiten auch noch planmäßig, bisher muss Kubelke von keinem Verzug berichten. Und eben auch noch nicht von einer Turnierabsage. Noch ist Zeit.