Kämpferisch gaben Kapitän Ole Laabs (rechts) und der TB Uphusen alles. Spielerisch ließ das Team aber einiges zu wünschen übrig. (Björn Hake)

Uphusen. Genügend erfahrene Fußballer hat der TB Uphusen in seinen Reihen. Aber dennoch scheint dem Team noch etwas zu fehlen, um sich zu den Topteams der Oberliga Niedersachsen zählen zu dürfen. Die Uphuser hätten am Sonnabend mit einem Heimsieg gegen den VfL Oythe den Sprung in die Spitzengruppe vollführen können. Doch sie taten es nicht. Der TBU verlor die Begegnung verdient mit 0:1 (0:0).

Mike Gabel fasste die Situation beim TB Uphusen nach dem Spiel passend zusammen. Das Team sei wohl noch nicht bereit für die Regionen ganz oben in der Tabelle, meinte der Co-Trainer des TBU. Ähnlich sah es Cheftrainer Fabrizio Muzzicato: „Die Spieler sind da im Kopf noch nicht klar genug.“ Es war in dieser Saison auch nicht das erste Mal, dass Uphusen die Chance, ganz weit oben anzugreifen, verstreichen ließ. Bereits Mitte September im Heimspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst hätte der Satz in die Spitzengruppe gelingen können. Doch auch diese Partie verlor die Elf Fabrizio Muzzicato und blieb somit im oberen Mittelfeld des Tableaus.

Gegen den Kultverein aus der Delmestadt zeigte die Uphuser damals – trotz einer 0:4-Niederlage – noch eine recht ansprechende Leistung. Davon konnte nun im Heimspiel gegen den VfL Oythe nicht die Rede sein. Gegen den Aufsteiger zeigte die Muzzicato-Elf einen ihrer schwächeren Auftritte.

Dabei lief es zu Beginn nicht schlecht für die Gastgeber. In der Anfangsphase machte die Elf des TBU Druck. Allerdings verpasste sie es auch, sich gefährliche Abschlüsse zu erarbeiten. Und nach rund zehn Minuten flachte die anfängliche Druckphase auch schon wieder ab. Zudem waren es die Gäste, die die ersten guten Chancen für den Führungstreffer hatten. Die beiden besten Möglichkeiten hatte VfL-Stürmer Philip Schönewolf. Beide Male schoss er das Spielgerät aber knapp am Tor der Gastgeber vorbei. Für den TBU hatte Dennis Janssen die Führung auf dem Kopf. Doch er zielte nicht genau genug: Gästekeeper Wilhelm Heise parierte ohne Probleme.

Kalte Dusche nach der Pause

Nach rund einer halben Stunde stellte Muzzicato sein System um. Fortan ließ er eine 4-2-3-1-Formation spielen. Der Coach erhoffte sich dadurch, dass mehr Druck über die Außenbahnen entsteht. Gefährliche Szenen durfte Muzzicato in der Offensive jedoch kaum beobachten. Aber mit der Doppelsechs Ole Laabs/Ricardo Marafona da Costa hatten die Platzherren zumindest im Mittelfeld mehr Zugriff. Eine große Chance zum Führungstreffer sollten die Uphuser dann aber doch noch bekommen: Shamsu Mansaray bediente im Strafraum Kevin Artmann. Dessen Schuss aus kurzer Distanz parierte Heise jedoch glänzend. So blieb es bis zum Pausenpfiff beim 0:0.

Das sollte sich nach Wiederbeginn ziemlich schnell ändern. Denn nur wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel trafen die Gäste. Im Mittelfeld verloren die Uphuser kurz die Ordnung. So kam Oythe schnell vors Tor. Schönewolf schloss den Angriff mit dem 0:1 (48.) ab. „Wir hatten eigentlich vor, in der zweiten Halbzeit stabiler zu stehen“, sagte Muzzicato. Doch dieser Plan wurde ziemlich schnell zunichte gemacht. Nach dem Rückstand brauchten die Uphuser einen langen Anlauf, um zu ihrer Chance zu kommen. Diese hatte Mansaray in der 70. Minute, nachdem er von Daniel Throl bedient worden war. Heise hatte aber keine Probleme, den Ausgleich zu verhindern. Danach wurde es zunehmend hektisch, weil dem TBU die Zeit davonlief. Die Oyther verteidigten leidenschaftlich und verdienten sich so auch den Sieg.

Genauso treffend wie Mike Gabel die Uphuser Lage bilanzierte, fasste Fabrizio Muzzicato den Sonnabendnachmittag zusammen: „Manchmal hast du halt solche Tage. Da kannst du ausprobieren, was du willst, es klappt halt nicht.“