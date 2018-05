Um sechs Hundertstel schneller als die Gegner: Markus Beerbaum und Charmed. (Hake)

Nörten-Hardenberg. Wer sie zweimal hintereinander oder insgesamt dreimal gewinnt, der darf sie mit nach Hause nehmen und sein Eigen nennen. Die Rede ist von der "Goldenen Peitsche", um die es beim Hardenberg Burgturnier geht, ein Wettbewerb der Klasse CSI3*. Noch darf sie der Springreiter Markus Beerbaum nicht mit nach Thedinghausen nehmen, doch ein erstes Mal hat er die berühmte Peitsche, eine Reitgerte mit goldenem Griff, nun gewonnen.

Der 47-Jährige setzte sich in einem hochklassig besetzten und spannenden Stechen mit seiner Stute Charmed durch. Fehlerfrei und mit lediglich sechs Hundertstel Vorsprung verwies das Gespann Marcus Ehning aus Borken mit Cristy auf Rang zwei. Maurice Tebbel aus Emsbüren wurde auf Don Diarado Dritter. Und wann wird die "Goldene Peitsche" sich auf die Reise gen Thedinghausen gehen? "Am liebsten natürlich schon nächstes Jahr", hofft ein äußerst zufriedener Markus Beerbaum. Mit dem jetzigen Erfolg in Nörten-Hardenberg hatte er zwar nicht gerechnet, "da es aber mit Charmed schon zuletzt sehr gut lief, sah ich das schon im Bereich des Möglichen". Sollte Beerbaum 2019 dieser Erfolg erneut gelingen, würde er sich in eine sehr kurze Liste eintragen: Seit 1955 durften bisher lediglich Altmeister Hans Günter Winkler (1955, 1957, 1978), der Ire Denis Lynch (2014, 2015) sowie Felix Haßmann (2016, 2017) die Peitsche ihr Eigen nennen.

Neben Beerbaum wollten auch noch zwei seiner Vereinsmitglieder vom RV Aller-Weser die "Goldene Peitsche" gewinnen: Mynou Diederichsmeier und Harm Lahde. Diederichsmeier landete mit Carlucci und einem Abwurf auf Rang elf, Lahde wurde im Sattel von Oak Grove's Vogelfrei mit ebenfalls vier Strafpunkten auf Platz 17 geführt.

Während Markus Beerbaum zum Sieg ritt, drückte seine Frau Meredith Michaels-Beerbaum ihm die Daumen. Sie selbst wurde am Vortag in Rom mit der deutschen Equipe Vierte im Nationenpreis. Beerbaum selbst blieb auf Calle fehlerfrei.