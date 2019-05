Bezirksliga Lüneburg 3: Nach Siegen wird in der Regel nicht viel gesprochen, immerhin hat man gewonnen, somit muss einiges gut gewesen sein. Nach Niederlagen ist der Redebedarf meist größer. Doch es gibt auch andere Beispiele. Am vergangenen Wochenende saßen die Spieler und der Trainer des 1. FC Rot-Weiß Achim noch 45 Minuten zusammen in der Kabine und redeten, obwohl sie gerade mit 3:1 gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck gewonnen hatten. „Wir haben den Plan für die Woche besprochen. Es warten jetzt nur noch Endspiele auf uns“, erklärt RW-Coach Dogan Yalcin. Das nächste findet bei einem direkten Konkurrenten statt, den Achim mit einem Sieg abschütteln würde. Der TuS Bothel (drei Punkte Rückstand) empfängt die Rot-Weißen am Sonntag. Dogan betont, dass seine Truppe „an die Leistung gegen VSK anknüpfen muss“. Zugleich drücken die Achimer, die mit Firat Burc (Urlaub) nur auf einen Spieler verzichten müssen, dem MTV Riede die Daumen, der den SV Lilienthal-Falkenberg (punktgleich mit Achim) empfängt.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Bothel