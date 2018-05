Adrian Liegmann (l.) stellte Noel Lohmann als Zugang vor. (fr)

Zwei Tage nachdem der TSV Bassen in der Fußball-Bezirksliga seine Saison beendet hat, stellte der Verein den ersten Zugang für die Spielzeit 2018/2019 vor. Von den A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock wechselt Noel Lohmann an die Domstraße. Den Wechsel gab am Montag Bassens Fußballchef Adrian Liegmann bekannt.

Seit Anfang des Jahres trainiere der junge Fußballer sporadisch bei den Bassenern mit. "Unser Coach Uwe Bischoff konnte das vielversprechende Offensivtalent dann zu einem Wechsel bewegen", freute sich Adrian Liegmann. "Noel passt hervorragend in unser Anforderungsprofil, sowohl charakterlich als auch mit seiner Spielweise. Er ist sowohl technisch stark als auch läuferisch gut unterwegs und ehrgeizig."

Der Bassener Fußballchef erklärte zudem, dass der Verein auf junge, talentierte Spieler aus dem Umfeld sowie aus dem eigenen Verein setzen wolle. Adrian Liegmann: "Noel wird in jedem Fall eine absolute Verstärkung für uns sein."