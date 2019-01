Schlägt in der nächsten Winter-Saison mit den Herren 50 des Ottersberger TC in der Nordliga auf: Christoph Engelke. (Jonas Kako)

Die Herren-50-Mannschaft des Ottersberger TC hat sich den Meistertitel in der Oberliga gesichert. Im letzten Saisonspiel kam das Team um Kapitän Christoph Engelke zu einem ungefährdeten 5:1-Heimsieg über den TV Behrenbostel. Das anvisierte Saisonziel wurde damit souverän und ohne jeglichen Punktverlust erreicht. Schon vor dem abschließenden Punktspiel war klar, dass selbst ein Unentschieden zum Gewinn der Meisterschaft reichen würde.

Die größte Aufregung herrschte schon vor dem ersten Ballwechsel. Aufgrund eines Wasserschadens konnte das Heimspiel nicht wie ursprünglich geplant in der Tennishalle in Sagehorn ausgetragen werden. „Kurzfristig konnten wir zum Glück in die Halle des TV Bremen Ost ausweichen. Ein großes Dankeschön dafür“, erklärte Christoph Engelke, der aufgrund einer Zerrung auf einen Einsatz gegen Behrenbostel verzichtete und seine Teamkollegen vom Rand aus unterstützte. Bei Andre Stelling und Marco Wingerning konnte er sich entspannt zurücklehnen. Beide dominierten ihre Partien nach Belieben und gaben jeweils nur ein Spiel ab. „Wir wussten im Vorfeld, dass die Gäste an den Positionen drei und vier ein wenig abfallen und hatten mit diesen Punkten geplant. An eins und zwei mussten wir uns deutlich mehr strecken“, erzählte Christoph Engelke.

Im Spitzeneinzel kam Michael Weiß zu einem 6:3, 6:2-Erfolg. Enger wurde es im Match von Andreas Busch, der nach einem klar gewonnenen ersten Satz in Durchgang zwei in den Tiebreak musste. Dort zeigte sich Busch jedoch konzentriert und verhinderte den dritten Satz. Da die Partie damit bereits entschieden war, wurden die Punkte in den Doppeln geteilt. „Wir freuen uns, dass wir die Saison so positiv bestreiten konnten und jedes Punktspiel konzentriert angegangen sind. Die Nordliga kennen wir ja schon aus dem Sommer. Wir sind uns recht sicher, dass wir dort auch im nächsten Winter eine gute Rolle spielen können“, blickte Christoph Engelke bereits in die Zukunft.

Weitere Informationen

Herren 50 Oberliga

Ottersberger TC - TV Behrenbostel 5:1

Weiß - Nietzold 6:3, 6:2; Busch - Uecker 6:1, 7:6; Stelling - Knust 6:1, 6:0; Wingerning - Tracht 6:1, 6:0; Weiß/Busch - Nietzold/Uecker Aufgabe Nietzold/Uecker; Stelling/Wingerning - Knust/Tracht Aufgabe Stelling/Wingerning FK