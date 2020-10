Mit sechs Toren war Jeldrik Buhrdorf zweitbester Torschütze der Gäste. (FOCKE STRANGMANN)

Die Handballer der SG Achim/Baden III wussten wegen der geringen Größe des Kaders, dass sie in jedem Spiel der Landesklasse auf Hilfe anderer SG-Teams angewiesen sind. Dies war auch im zweiten Saisonspiel der Fall, das die Achimer bei der SG Bremen-Ost II ausgetragen haben. Mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe verloren die Gäste beim Nachbarn mit 23:29 (12:17).

Mit Daniel Hoppe, Jeldrik Buhrdorf und Stefan Goldberg standen nur drei Spieler aus dem Stammkader der SG-Dritten auf dem Feld. Verletzt fiel unter anderem Pascal Friemel aus, der sein Team in Bremen jedoch von der Bank aus unterstützte. „Wir wissen, dass wir den Kader meist auffüllen müssen. Diesmal war das jedoch extrem“, sagte Friemel. In der Bezirkssportanlage Hemelingen wurden Friemel und Co. von Spielern aus der zweiten und vierten Mannschaft der SG Achim/Baden unterstützt.

„Die Jungs mussten sich erst einmal finden, haben es in der Anfangsphase aber gut gemacht“, meinte Friemel. Mit zunehmender Spielzeit hätten sich im Angriff aber zu viele Fehler eingeschlichen. „Der Ball wurde zu einfach hergegeben. Das hat Bremen-Ost mit Tempogegenstößen bestraft. Und das hat uns am Ende das Genick gebrochen“, nannte Friemel die Gründe für die Niederlage, die seiner Ansicht nach eine verdiente war. Zu selten habe sein Team den großen Innenblock des Gegners ins Laufen gebracht. „Jeldrik Buhrdorf hat einige gute Aktionen im Angriff gehabt“, sagte Friemel. Zudem wusste Daniel Hoppe als Haupttorschütze der SG zu überzeugen.

Weitere Informationen

SG Bremen-Ost II - SG Achim/Baden III 29:23 (17:12)

SG Achim/Baden III: Klaus, Obermeyer - Hoppe (9), Buhrdorf (6/1), Wendel (3), Koch (2), Block (1), Zilz (1), Goldberg (1), Dunker, Gronewold, Funk-Dinglinger FCO