Etwa 60 Nachwuchskicker im Alter von sechs bis elf Jahren haben bei einer besonderen Ferienaktion des TV Oyten mitgemacht und einen ereignisreichen Nachmittag erlebt. Insbesondere das Technik-Dribbeln mit elektronischer Überwachung kam bei den Jungen und Mädchen bestens an. „Dieses neue Gerät hat die Startreaktion, die Ballführung und die Schnelligkeit der Kinder gemessen“, erklärte TVO-Abteilungsleiter Detlef Meyer und ergänzte: „Die Daten wurden anschließend ausgewertet und der Bewegungsablauf bildlich dargestellt. So konnte die Technik der Kinder wunderbar geschult und verbessert werden.“ Als zum Ende des Events auch noch der Ex-Trainer vom SV Werder Bremen, Alexander Nouri, die Veranstaltung für eine halbe Stunde besucht hatte, war die Freude bei den jungen Kickern grenzenlos. „Er hat den Bespaßer gemacht und den Kindern wertvolle Tipps gegeben, wie sie den Ball noch enger am Fuß führen können“, erzählte Meyer. Außerdem habe Nouri noch allen Kindern ein Autogramm mit auf dem Heimweg gegeben. „Für unsere Verhältnisse war das ein tolles Event“, freute sich Meyer, der nun überlegt, die geliehene Technik für den Verein zu leasen. „Sie könnte das Training unterstützen und auch für die Handballer von Vorteil sein.“