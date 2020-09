Viele Chancen ohne Ertrag. Das Derby zwischen dem TSV Bassen und dem FSV Langwedel-Völkersen endete torlos. (Björn Hake)

Der FSV Langwedel-Völkersen ist auch am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga ungeschlagen geblieben. Im Auswärtsspiel gegen den TSV Bassen erreichte die Elf von Trainer Emrah Tavan ein leistungsgerechtes 0:0 und klettert auf den dritten Tabellenplatz. Während der Partie glänzte besonders Keeper Moritz Nientkewitz mit mehreren Paraden.

Die rund 100 Zuschauer erlebten eine ansehnliche Anfangsphase. Hierbei nahmen die Platzherren das Heft des Handelns sofort in die Hand und machten mächtig Dampf. Für Aufregung sorgte in der zehnten Minute der Fall von Bassen-Stürmer Aleksandar Nesic im Strafraum des FSV. Schiedsrichter Tom Phillips sah dabei kein Foulspiel und entschied – zum Ärger des TSV –, die Partie weiterlaufen zu lassen. Auch danach waren die die Grün-Roten spielbestimmender und erarbeiteten sich immer wieder kleinere Chancen.

In der 15. Spielminute kam der TSV durch Angreifer Daniel Wiechert zu einer ersten gefährlichen Aktion. Doch Langwedels Torhüter Moritz Nientkewitz stand goldrichtig und faustete den Schuss aus gut 20 Metern über das Tor. Auch knapp zehn Minuten später war der Keeper wieder im Mittelpunkt des Geschehens und hielt den Schuss von Heiko Budelmann. Von den Gästen war zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sehen. Eine erste Torannäherung kam kurz vor dem Pausenpfiff durch einen Kopfball von Jan-Luca Rohlfs zu Stande, doch auch TSV-Torhüter Lukas Schuler zeigte eine gute Leistung und verhinderte das Gegentor.

Torhüter im Fokus

Nur wenige Sekunden später tauchte Budelmann frei vor dem Langwedeler Tor auf, doch erneut war der 22-jährige Nientkewitz zur Stelle und rettete seinem Team das Unentschieden zur Halbzeitpause. FSV-Trainer Emrah Tavan wirkte in der Kabine nochmals auf sein Team ein und forderte mehr Mut: „Ich habe ihnen gesagt, dass es wohl bis zum Ende ein reines Geduldsspiel werden wird. Daher war mir wichtig, dass mein Team weiter die Konzentration behält.“

Mit dem Anpfiff zum zweiten Durchgang wendeten sich so langsam die Kräfteverhältnisse. So kam Pizan Demli in der 57. Spielminute zu einer Großchance. Doch der mit Wucht getretene Ball flog knapp über das Tor des TSV Bassen. Auch im weiteren Spielverlauf zeigten sich die Gäste etwas mutiger. Es folgten kleinere Chancen durch Thorben Wendt und Kapitän Edward Kelsch, doch Keeper Lukas Schuler war stets im letzten Moment zur Stelle.

In der Schlussphase wendete sich das Blatt erneut. Der TSV kam in Person des eingewechselten Constantin Borchers noch mal zu einer Großchance und hatte die Führung auf dem Fuß. Doch erneut glänzte Nientkewitz und klärte zur Ecke, die allerdings nichts einbrachte. Es folgten drei weitere Ecken direkt hintereinander, die aber auch nicht präzise genug waren, um am Ende den Ball über die Linie zu befördern. Und so blieb es beim torlosen Remis.

TSV-Coach Uwe Bischoff sah die Punkteteilung als gerecht an, haderte aber gleichzeitig mit der fahrlässigen Chancenverwertung seines Teams: „Wie schon in der vergangenen Woche haben wir aktuell Probleme, klare Chancen in Tore umzumünzen. Daran müssen wir arbeiten und in den entscheidenden Momenten einfach abgebrühter sein. Insgesamt geht das Ergebnis aufgrund der Möglichkeiten auf beiden Seiten aber in Ordnung.“

Ähnlich schätzte Emrah Tavan das Spielgeschehen ein. Für ihn hätten speziell die Torhüter die Begegnung entschieden: „Sowohl unser als auch der gegnerische Keeper haben eine bärenstarke Leistung abgerufen. Wir wollten hier unbedingt einen Zähler mitnehmen und freuen uns nun, dass das geklappt hat. Wenn man berücksichtigt, dass wir einige Ausfälle zu beklagen haben, ist der Punktgewinn umso wertvoller.“