Langwedels Sören Grimm (am Boden) verursachte gegen Pennigbüttel einen Elfmeter, den aber FSV-Keeper Moritz Nientkewitz parierte. (Hake)

Osterholz-Scharmbeck. Im Fußball wird bekanntlich zwischen zwei Varianten von torlosen Remis unterschieden, entweder war es eines der besseren oder der schlechteren Sorte. Das 0:0 des FSV Langwedel-Völkersen beim SV Pennigbüttel in der Bezirksliga Lüneburg 3 sei eines der besseren Sorte gewesen, betonte FSV-Coach Dariusz Sztorc. Als interessant und chancenreich beschrieb er die Partie.

Letzten Endes entpuppte sich die Begegnung zwischen dem Titelaspiranten, der mittlerweile keiner mehr ist, und dem Kellerkind, das mittlerweile keines mehr ist, zum Lattenschießen. Würden die Punkte nach Aluminiumtreffern vergeben, hätte Langwedel drei Zähler eingestrichen. Das 1:0 in dieser Kategorie ging auf die Kappe von Langwedels Bastian Heimbruch, der in Minute 36 den Ball an den Querbalken setzte. Die Gäste traten dominant auf und erspielten sich weitere Chancen. In Halbzeit zwei veränderte sich dieses Bild leicht, Sztorc sprach von ausgeglichenen Verhältnissen.

In Sachen Lattentreffer erhöhte aber der FSV – quasi unfreiwillig. Eine verunglückte Flanke von Marvin Wasmuth setzte auf dem SVP-Gehäuse auf (60.). Der "Anschlusstreffer" der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten, auch die FSV-Latte verbuchte demnach eine Rettungstat. Wenig später verursachte Langwedels Sören Grimm einen Elfmeter. "Beide stehen mit dem Rücken zum Tor und der Stürmer lässt sich einfach fallen", haderte Sztorc mit dem Pfiff des Unparteiischen. "Aber wir haben einen Wahnsinnigen im Tor." Gemeint ist Keeper Moritz Nientkewitz, der den Strafstoß von Jens Wöltjen parierte (71.). Wie das geschah, konnte Sztorc nicht sagen. "Da waren meine Nerven am Ende, deshalb hab ich mich umgedreht." Beim 3:1 im Lattenschießen für seinen FSV kurz vor Schluss hatte der Coach sich aber wieder umgedreht, diesmal war Viktor Heidt der Schütze aus der Ferne. "Durch unsere ganzen Lattentreffer ist es trotz deren Elfmeter kein glücklicher Punkt", resümierte Sztorc.