Dass zwei Jugendteams der jüngeren Jahrgänge ein Fußballspiel auf gewöhnliche Art und Weise bestreiten, könnte demnächst der Vergangenheit angehören. (Björn Hake)

Fußball ist im Grunde ein ganz einfacher Sport. Doch was dort auf den Jugendfußball zukommt, das hat mit der Einfachheit des Sports wenig zu tun.

Mit wie vielen Spielern darf nun gespielt werden? Wie groß muss das Feld beim Zwei-gegen-zwei sein? Wie groß beim Drei-gegen-drei und so weiter? Welche Tore müssen aufgestellt werden? Darf nun ab der Mittellinie oder doch erst in einer bestimmten Zone aufs Tor geschossen werden? Für die einzelnen Landesverbände mag das einheitlich zu regeln sein. Doch beim Übertreten der Landesgrenze könnte man wieder mit komplett neuen Vorschriften konfrontiert werden, denn jeder Landesverband kann ja sein eigenes Regel-Süppchen kochen.

So manch einem müsste vor einem Jugendspiel in Zukunft erst mal ein zig Seiten dickes Regelbuch in die Hand gedrückt werden. Ansonsten heißt es: „Ich verstehe nur Bahnhof.“ Damit nicht genug, wird auch das Leistungsprinzip abgeschafft: kein Torhüter, keine Meisterschaft, dafür Rotationsspieler und zusätzliches Personal bei Rückstand. Lobenswert, dass die nächste Torhüter-Generation eine sein soll, die mehr als den Ball fangen und werfen kann. Lobenswert auch, dass nicht jeder schwächere Spieler aufgrund geringer Spielzeit gleich die Lust am Fußball verlieren soll. Doch im Sport geht es nun mal nach Leistung, daran sollte man sich besser früher als später gewöhnen. Stärkere Einbindung der Spieler, mehr Ballkontakte, besseres Verständnis für Raumaufteilung und Spielverlagerung, gerechte Einsatzzeiten für alle Spieler – all diese Punkte sind nachvollziehbar und gehören gefördert. Stillstand bedeutet Rückschritt, das ist klar.

Doch muss es so kompliziert sein? Geht das nicht einfacher? Und wer betreut eigentlich die Spiele? Bisher traf eine Mannschaft auf eine andere – fertig. In Zukunft würden die Teams ja in mehrere kleine aufgeteilt. Die Trainer und Betreuer können sich jedoch nicht einfach aufteilen. Immerhin, die einfachste Rechnung bleibt bestehen: Wer die meisten Tore schießt, gewinnt auch.