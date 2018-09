Sören Blumenthal (am Ball) führte im Oytener Angriff Regie und bekam dafür ein Lob seines Trainers. (Björn Hake)

Oyten. Das Foto, das die Landesliga-Handballer des TV Oyten am Sonnabend nach dem Heimspiel gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen bei Facebook veröffentlicht hatten, war ziemlich verschwommen und nicht gerade gelungen. Wesentlich besser lief es für das Team um TVO-Trainer Jürgen Prütt zuvor in der Begegnung – besonders in Durchgang zwei. In diesem kassierte Oyten nur sieben Gegentore und feierte einen 23:16 (9:9)-Sieg. Es war für den TV Oyten der zweite Erfolg im zweiten Saisonspiel.

Als Favorit waren die Oytener nicht ins Spiel gegangen. Schließlich war die HSG vor dem Spiel ungeschlagen, hatte unter anderem auch den Serienmeister VfL Fredenbeck III besiegt. Die Bützflether waren mit nur acht Spielern nach Oyten gekommen. Dieser Minikader machte es der Prütt-Sieben in der ersten Viertelstunde aber ziemlich schwer: Nach 15 Minuten lagen die Gäste mit 6:1 in Führung. „Wir haben ein bisschen gebraucht, um die richtige Aufstellung zu finden. Zudem hatten wir bis zum 1:6 diverse Fehlwürfe“, erklärte Prütt den Fehlstart seines Teams.

In der Folge sollte es aber wesentlich besser bei den Gastgebern laufen. Sie holten den Rückstand auf, sodass es mit einem 9:9 in die Kabinen ging. Nach der Halbzeitpause übernahmen die Oytener endgültig das Kommando. „Wir lagen meist in Führung“, berichtete Prütt. Besonders der guten Deckungsarbeit war es zu verdanken, dass der TVO am Ende den Sieg eingefahren hat. Timo Blau und Björn Steinsträter bildeten laut Prütt einen starken Innenblock. „Im Angriff muss man dagegen Robin Hencken und Sören Blumenthal loben“, sagte Prütt. Bemerkenswert war die letzte Viertelstunde des Spiels, in der Bützfleth lediglich einmal traf. Prütt: „Da haben wir die Anfangsphase umgedreht.“