Alex-Christian Ruf (links) hatte es gegen die Abwehr der Lüneburger nicht einfach, aber gegen Ende der Begegnung besaß Etelsens Angreifer auch eine gute Chance zum Ausgleich. (Björn Hake)

Matthias Zeugner wollte seine Mannschaft noch einmal verbal motivieren. „Wir wollen hier die drei Punkte“, brüllte der Innenverteidiger in der Nachspielzeit über den gesamten Platz. Diese drei Punkte heimste sein Team, der Fußball-Landesligist MTV Trebund Lüneburg, dann auch beim TSV Etelsen ein. Gut und gerne hätten es für den Titelaspiranten aber ebenso zwei Zähler weniger sein können. Denn die Schlossparkkicker, für die die Partie den Auftakt in die Saison 2020/21 bildete, stemmten sich vehement der Niederlage entgegen. Ein verdientes Remis verpasste der Aufsteiger jedoch: Die Lüneburger setzten sich am Sonntag knapp mit 1:0 durch. Das war auch der Pausenstand.

Von Unzufriedenheit war bei den Schlossparkkickern jedoch nicht ansatzweise etwas zu erkennen. Sie hatten bei ihrer Rückkehr in die Landesliga Lüneburg einen – besonders in der zweiten Halbzeit – starken Eindruck hinterlassen. Daher gab es von Trainer Nils Goerdel auch keine kritischen Töne. „Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach dieser langen Pause physisch in solch einer guten Verfassung sind“, lobte er seine Elf. „Wir können uns für die gute Leistung zwar nichts kaufen, aber wir wissen jetzt, dass wir konkurrenzfähig sind.“ Seine Mannschaft sei insgesamt gut auf den Favoriten aus Lüneburg vorbereitet gewesen. „Aber am Ende ist das dann eben doch ein sehr abgezockter Gegner, auf den wir getroffen sind“, meinte Nils Goerdel.

Führung per Fernschuss

In Halbzeit zwei war allerdings nicht zu erkennen, welche Mannschaft ihr erstes Landesliga-Spiel seit zwei Jahren absolvierte und welches Team im Titelrennen dabei sein möchte. Etelsen war nach dem Seitenwechsel ein mehr als ebenbürtiger Kontrahent. Die Gastgeber erarbeiteten sich gute Chancen und ließen gleichzeitig kaum Möglichkeiten der Lüneburger zu. Das war nach einer wilden Anfangsphase – in der beide Teams in Führung hätten gehen können – der ersten Halbzeit ebenso der Fall. Ein Treffer gelang den Gästen aber dennoch: In der 31. Minute zog Max Ratzeburg aus rund 20 Metern ab. Sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht, Etelsens Keeper Cedric Dreyer streckte sich, kam aber nicht an den Ball – 1:0 für Lüneburg.

Die Goerdel-Elf machte ansonsten defensiv einen guten Job. Nach vorne wollte im ersten Durchgang jedoch nach dem Rückstand nichts mehr gelingen. So hing Alex-Christian Ruf als einzige Spitze ziemlich in der Luft. Zudem hatte er es gegen die großen und robusten Innenverteidiger der Lüneburger äußerst schwer. Kurz nach dem Wiederanpfiff stellte ihm Goerdel daher David Airich zur Seite. Mit dem Last-Minute-Transfer des TSV Etelsen kam mehr Schwung ins Angriffsspiel der Schlossparkkicker. Wenn es gefährlich wurde, war Airich an diesen Situationen meist beteiligt. Entweder setzte er seine neuen Mitspieler in Szene oder kam selbst gut zum Abschluss: Eine Freistoßflanke von Max Jäger köpfte er knapp über das Tor, ein weiterer Schuss aus dem Liegen wurde von der Linie gekratzt und in einer weiteren aussichtsreichen Szene bekam Airich den Ball nicht recht unter Kontrolle. Goerdel wusste nur zu genau, dass der Stürmer eine echte Verstärkung für sein Team ist, „es war aber auch zu erkennen, dass David noch ein paar Prozente seiner Fitness fehlen.“

Die letzte gute Chance des TSV Etelsen hatte hingegen Alex-Christian Ruf. Er versuchte den Ball aus kurzer Distanz an MTV-Keeper Rene Hußmann vorzuschieben. Der Keeper kam aber noch mit der Fußspitze an das Spielgerät. Und so blieb es beim knappen Vorsprung der Gäste, die im zweiten Spiel ihren zweiten Sieg feierten. Goerdel blieb deshalb „nur“ der Stolz auf sein Team: „Wir haben genau das Spiel gemacht, das wir machen wollten – mit vielen Emotionen und guter Zweikampfführung. Am Ende steht bei uns aber leider die Null.“