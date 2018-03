Timo Blau und der TV Oyten spielten gegen den HC Empor Rostock eine gute erste Halbzeit. Das war aber zu wenig, um gegen die Gäste zu gewinnen. (Björn Hake)

Oyten. Mattis Köhlmoos saß auf dem Hosenboden. Oytens Keeper war machtlos. Er konnte nur noch zusehen, wie der Ball über die Torlinie trudelte. Irgendwie hatte der Schlussakkord in der Partie der A-Jugend-Bundesliga zwischen dem TV Oyten und den Gästen vom HC Empor Rostock am Sonnabend Symbolcharakter. Nach einer 16:12-Führung zur Halbzeit war beim Team von TVO-Trainer Thomas Cordes in Hälfte nicht mehr viel zusammengelaufen. 30:24 stand es am Ende für die Gäste von der Ostsee.

Seiner Mannschaft habe im zweiten Durchgang der Zug zum Tor gefehlt, zeigte sich Oytens Trainer Thomas Cordes enttäuscht. Mit einem Erfolg im letzten Saisonspiel hätte der TV Oyten die erste Spielzeit im Oberhaus auf Platz acht beendet – nun ist es Rang zehn geworden. Mitaufsteiger HSG Grüppenbühren/Bookholzberg und den VfL Bad Schwartau haben die Talente aus dem Landkreis Verden hinter sich gelassen.

Konsequenz im Abschluss fehlt

Ohne Noah Dreyer und Torwart Jonas Lüdersen (beide verletzt), Linkshänder Kilian Tiller (Urlaub) sowie den privat verhinderten Mohamed Sibahi hatte es zunächst danach ausgesehen, als sollten die Blau-Roten in ihrer Premieren-Saison im Oberhaus tatsächlich auf Platz acht einlaufen. Thomas Cordes hatte im Angriff auf ein 4:2-System gesetzt. Timo Blau und Malte Meyer agierten gemeinsam am Kreis. Aus dem Rückraum trafen Niclas Hafemann und Robin Hencken nach Belieben. Nachdem Max Borchert fast mit dem Pausenpfiff eingenetzt hatte, ging es mit einer Vier-Tore-Führung in die Kabine. „In der zweiten Halbzeit lassen wir dann allerdings die Konsequenz beim Abschluss vermissen“, sagte Thomas Cordes. Zunächst waren die ersten beiden Würfe der Hausherren nach dem Wiederanpfiff jeweils gegen den Pfosten geflogen, dann scheiterte Max Borchert mit einem Siebenmeter. Die Folge: Der HC Empor Rostock war wieder im Spiel – 16:15 (36.).

Auch eine Auszeit von Cordes verpuffte anschließend. Vielmehr blieben die Gäste am Drücker: Sie glichen durch ihren überragenden Mittelmann Fabian Haasmann (12/3 Tore) zum 16:16 aus. Der Treffer zum 17:18 durch Malte Meyer sollte sich in Minute 43 lediglich als Strohfeuer erweisen. Längst war Rostock auf der Welle des Erfolgs. Über 20:17 zog der HC bis auf 25:20 davon (53.).

In der Schlussphase versuchte es Cordes zunächst mit einer Kurzdeckung gegen Haasmann, später mit einer kompletten Manndeckung sowie mit Chris Ole Brandt als siebten Feldspieler. Auf alles hatte Rostock die passende Antwort.

Am Ende blieb eine Erkenntnis: Eine starke Halbzeit reicht in der Bundesliga nicht zum Sieg. Nach 60 Minuten tanzten die Spieler in den gelben Trikots im Kreis. Und das nicht nur, weil sie im letzten Spiel den ersten Erfolg in der Fremde eingefahren hatten: Mit dem doppelten Punktgewinn in der Pestalozzihalle ist der Unterbau des Drittligisten in der Endabrechnung auf Rang neun gelandet. Dem HC Empor Rostock bleibt damit in Mecklenburg-Vorpommern die lästige Vorqualifikation zur nächsten Bundesliga-Saison erspart.

Obwohl es am Ende nicht zu Platz acht gereicht hat, blickt man im Oytener Lager auf eine Saison mit vielen Höhepunkten zurück. Insbesondere die Heimspiele waren stets gut besucht. Auch als es am Sonnabend im Anschluss für die scheidenden Malte Meyer, Bastian Tellermann, Leon Thalmann, Sören Hassing und Niclas Hafemann zum Abschied Foto-Collagen gab, hatte kaum einer der 350 Zuschauer die Halle verlassen. Derweil bleiben den jüngeren Spielern aus dem Jahrgang 2000 zwei Monate Zeit, um die Akkus wieder aufzuladen. Am 26. und 27. Mai geht es in die Qualifaktion zur Bundesliga-Saison 2018/2019.