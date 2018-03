Arthur Bossert (rotes Trikot) leitete in der Schlussphase die Oytener Chancen ein. Eine Vorbereitung führte zum Erfolg. (xxx)

Axel Sammrey sah nach dem Abpfiff des Fußball-Bezirksligaspiels zwischen seinem TV Oyten und dem SV Vorwärts Hülsen ziemlich gezeichnet aus. Denn über 90 Minuten musste sich der Trainer der Gastgeber einen eisigen Wind ins Gesicht wehen lassen. Der Wind war dann auch so ziemlich das einzig stürmische, was über den Oytener Kunstrasenplatz zog. Beide Teams taten sich in der Offensive schwer. Einen Sieger gab es dennoch: Die Sammrey-Elf gewann die Partie mit 2:1 (1:0).

"Bei diesem Wind zu spielen, ist einfach nur blöd", sagte Sammrey nach der Partie. Er war aufgrund zweier Dinge froh, dass das Spiel zu Ende war: Zum einen konnte er ins Warme, zum anderen hatte seine Mannschaft drei Punkte geholt. Wenn auch mit ein wenig Glück. Denn die Gäste aus Hülsen, die am Sonntag ihr erstes Pflichtspiel seit dem 26. November 2017 bestritten hatten, machten ihre Sache nicht schlecht. Besonders in der Anfangsphase waren es die Gäste, die die aktivere Mannschaft stellten.

Bis zur ersten Torchance mussten die frierenden Zuschauer allerdings 28 Minuten warten. Diese gehörte jedoch gleich in die Kategorie "Hochkaräter". Hülsens Rafael Franco kam am langen Pfosten knapp vor der Torauslinie völlig frei an den Ball. Aus dem spitzen Winkel schaffte er es aber nicht, das Spielgerät in den TVO-Kasten zu schieben. Vielmehr ähnelte sein Torschuss einem Klärungsversuch.

Auf der anderen Seite herrschte lange Zeit keine Gefahr, bis urplötzlich ein langer Pass bei Oytens Torjäger Pascal Döpke landete. Der stellte einmal mehr unter Beweis, dass er nur wenige Chancen braucht, um zu treffen. Er ließ Hülsens Keeper Bastian Rosilius keine Chance und schob die Kugel zum 1:0 (36.) für die Gastgeber ins Netz. Wirklich verdient war die Führung nicht. Denn die von Ziad Leilo gecoachten Hülsener waren bis dahin mit der Heimelf auf Augenhöhe. "Mit dem 1:0 war ich zudem nicht einverstanden, weil wir vorher eine Ecke hätten bekommen müssen", sagte Ziad Leilo. "Aber insgesamt haben wir kaum etwas zugelassen."

Das sollte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht ändern: Der TV Oyten versuchte direkt nach Wiederanpfiff zwar, mehr Druck auszuüben, doch wirklich viel gelang den Platzherren nicht. Das sah bei Hülsen anders aus, die nach einer Stunde die große Möglichkeit zum Ausgleich hatten. Bebel Romaric Sih steckte den Ball gut auf Florian Heil durch. Der SVV-Stürmer scheiterte mit seinem Versuch aus der Nahdistanz aber an TVO-Keeper Benjamin Skupin.

Doch das 1:1 sollte noch fallen – und zwar 22 Minuten nach der großen Chance von Heil. Der Treffer fiel nach einem Eckball, den Rafael Franco in den Strafraum brachte. Franco fand mit seinem Pass Jan Twietmeyer, der den Ball per Kopf im langen Eck unterbrachte.

Nach dem Ausgleich wurden die Oytener aber zunehmend besser und in der Offensive gefährlicher. Vor allem Arthur Bossert legte für seine Kollegen einige Mal sehr gut auf. So auch kurz nach dem Hülsener Treffer. Bossert spielte im Sechzehner Pascal Döpke frei, der schoss den Ball aber am langen Pfosten vorbei. In der 86. Minute bekamen die Zuschauer eine ähnliche Szene zu sehen: Wieder spielte Bossert das Leder im Strafraum auf Döpke. Diesmal ließ sich der Stürmer die Chance nicht nehmen und brachte den TV Oyten wieder in Führung. In den Schlussminuten tauchten die Gastgeber noch zweimal gefährlich vor dem Tor ihrer Gäste auf, es sollte aber bei dem knappen Vorsprung bleiben.

"Am Ende müssen wir wohl ein oder zwei Tore mehr schießen", sagte Axel Sammrey. "Aber man muss auch sagen, dass Hülsen sehr gut gespielt hat. Aber wir haben gewonnen. Das ist das, was am Ende zählt. Das 1:1 haben meine Jungs wohl gebraucht, um aufgeweckt zu werden."

Ziad Leilo war trotz der knappen Niederlage nicht unzufrieden mit dem, was seine Mannschaft nach der rund viermonatigen Pause angeboten hat. "Wir hatten zwingende Chancen und haben auch verdient das 1:1 gemacht. Vor dem erneuten Rückstand hat uns dann leider auch ein bisschen das Glück verlassen", sagte Hülsens Trainer. "Wir dürfen dennoch zufrieden sein. Die Punkte für den Klassenerhalt müssen wir gegen andere Teams holen."