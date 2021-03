Die Volleyballer des TV Baden hätten mit etwas mehr Spielglück mindestens einen Punkt einfahren können. Die Leistung stimmte über nahezu die gesamte Partie. (Björn Hake)

Manchmal entscheiden im Sport die berühmt berüchtigten Kleinigkeiten, ob ein Team gewinnt oder verliert. Genau diese Kleinigkeiten haben am Sonnabend dazu geführt, dass der TV Baden in der 2. Volleyball-Bundesliga nicht als Gewinner die Platte verließ. Der Klub aus dem Weserort zeigte beim Kieler TV eine über weite Strecken starke Leistung und bot dem Favoriten ordentlich Paroli. Doch gleich zweimal verloren die Schwarz-Weißen einen Satz mit 23:25 denkbar knapp. So mussten sich die Badener am Ende mit 1:3 (25:20, 14:25, 23:25, 23:25) geschlagen geben und die Heimreise ohne etwas Zählbares antreten.

Werner Kernebeck hatte dennoch reichlich Lob für seine Mannschaft parat. „Das war ein super Spiel, was wir abgeliefert haben“, war der TVB-Coach mit der Leistung mehr als zufrieden. Besonders der erste Satz hatte es Kernebeck angetan. „Der war richtig gut. Wir haben Kiel nicht zur Entfaltung kommen lassen. Sie konnten nicht ihr Spiel aufziehen“, analysierte der Badener Trainer.

Der Klub aus dem Weserort lag zwar zur ersten technischen Auszeit mit 7:8 zurück, legte danach aber eine Fünf-Punkte-Serie hin und setzte sich immer weiter von Kiel ab. Zum Zeitpunkt der zweiten technischen Auszeit lagen die Schwarz-Weißen bereits mit 16:9 in Front. Die Gastgeber schienen beeindruckt zu sein, mit welcher Konsequenz und Spielfreude die Kernebeck-Crew agierte. Auch eine zwischenzeitliche Drei-Punkte-Serie brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. Der TVB spielte den Satz souverän zu Ende und verwandelte den zweiten Satzball zur 1:0-Führung.

In den zweiten Satz kamen die Badener allerdings nicht gut rein und liefen früh einem Rückstand hinterher. 3:8 und 7:16 stand es aus Sicht der Schwarz-Weißen zum Zeitpunkt der jeweiligen technischen Auszeit. Diesmal waren es die Kieler, die souverän agierten und den Satz ohne Probleme zu Ende spielten. Damit verpasste der TV Baden es, sich frühzeitig mindestens einen Punkt zu sichern. „Wir haben im zweiten Satz viel gewechselt. Die Jungs haben es nicht schlecht gemacht“, wollte Werner Kernebeck mit seiner Mannschaft nicht zu hart ins Gericht gehen.

Zwei ganz knappe Sätze

Satz Nummer drei gestaltete sich dann wieder ausgeglichen. Keine der beiden Mannschaften schaffte es, sich entscheidend abzusetzen. Beide technische Auszeiten gingen an den Klub aus dem Weserort (8:5 und 16:15). Es entwickelte sich ein spannender Kampf. Beide Teams wollten diesen Satz unbedingt für sich entscheiden. Nach der zweiten technischen Auszeit lag der TVB zunächst noch in Front. Dann drehte der Tabellenvierte aus Kiel in der entscheidenden Phase noch einmal auf und ging in Führung. Beim Stand von 23:24 aus Badener Sicht nahm Werner Kernebeck eine Auszeit. Doch es half nichts: Der Kieler TV nutzte seinen ersten Satzball und ging mit 2:1 in Führung.

Der vierte Satz war ein Spiegelbild des dritten Satzes. Wieder agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, wieder setzte sich kein Team ab. Die Führung wechselte hin und her. Gegen Ende des Satzes war es der TV Baden, der sich einen vermeintlichen Vorteil erspielt hatte. Beim Stand von 23:22 fehlten der Kernebeck-Crew nur noch zwei Punkte, um das Spiel auszugleichen. Doch die Gastgeber bewiesen Nehmerqualitäten und legten eine Drei-Punkte-Serie zum 3:1-Endstand hin. „Kiel hatte das Quäntchen Glück. Das gehört aber dazu“, sagte Kernebeck.

Alexander Decker wurde ein weiteres Mal zum wertvollsten Spieler auf Badener Seite ausgezeichnet. (Björn Hake)

Trotz des verpassten Punkts zog der Coach der Schwarz-Weißen ein positives Fazit. „Wir haben gegen eine Topmannschaft mitgehalten. Es freut mich umso mehr, wenn wir gegen solch ein Team so spielen. Es geht auch darum, wie man verliert. Alle haben alles gegeben. Ich bin zufrieden“, war Werner Kernebeck glücklich mit der Leistung seiner Mannschaft, bei der Alexander Decker erneut als wertvollster Spieler ausgezeichnet wurde.

TV Baden: Moritz Wanke, Alexander Decker, Nick Sörensen, Jannik Haats, Nils Mallon, Ole Seuberlich, Simon Bischoff, Jan Markiefka, Benedikt Gerken, Björn Hagestedt, Artem Tscherwinski (n.e.), Balint Bencsik.