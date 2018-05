In der ersten Halbzeit gegen Wunstorf sah Fabrizio Muzzicato den TB Uphusen, den er auch in der kommenden Saison sehen will – mit einem Unterschied. (Björn Hake)

Sind die Saisonziele erreicht, spielen die weiteren Ergebnisse nicht solch eine wichtige Rolle. So auch beim Fußball-Oberligisten TB Uphusen. Die Arenkampkicker waren zu Gast beim 1. FC Wunstorf und verloren mit 0:2 (0:0). TBU-Coach Fabrizio Muzzicato war aber alles andere als unzufrieden.

Und das lag nicht daran, dass die Partie aus Gästesicht keine wirkliche sportliche Relevanz mehr hatte, sondern der Trainer schlichtweg zufrieden mit der Leistung seiner Mannen war, überaus zufrieden sogar. Die bessere Mannschaft stellte zunächst der TBU. Das verwunderte doch etwas, waren es doch die Wunstorfer, die noch eine Minimalchance auf einen der beiden ersten Tabellenplätze besaßen. "Das war unsere beste erste Halbzeit der gesamten Saison", lobte Fabrizio Muzzicato, "deshalb verliert man auch manchmal und ist am Ende dennoch zufrieden".

Zu hundert Prozent jedoch nicht, denn das was fehlte, fehlte bereits so oft: ein Tor trotz vieler guter Möglichkeiten. Eine nicht unbedeutende Rolle in dieser Hinsicht habe laut Muzzicato auch der Unparteiische Stefan Zielsdorf (SpVgg Hülsen-Westerloh 1970) gespielt. "Er hat nicht seinen besten Tag erwischt. Es gab gleich drei Situationen im Sechzehner, in denen einer der Gegner den Ball mit der Hand gespielt hat", berichtete Muzzicato.

Da der TBU keinen Elfmeter zugesprochen bekam und auch selbst nicht dazu imstande war, ein Tor zu erzielen, taten es die Gastgeber. In den Minuten 52 und 59 stellten Sebastian Schirrmacher und Jordan Petrov das Endergebnis her. Muzzicato war dies beinahe egal, die Leistung war das, was für ihn zählte. "Wir haben schön den Ball laufen gelassen, von hinten raus bis vorne durch. Wir haben schön ge- und vieles erspielt. Sechs bis acht richtig gute Chancen, mehr geht gegen Wunstorf nicht. Ich hoffe, dass war ein Ausblick darauf, wie der TB Uphusen in der nächsten Saison spielen wird."