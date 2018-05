Zielte zweimal gegen Bornreihe perfekt: Etelsens Rene Hinrichs. Doch seine beiden Treffer sollten die deutliche Pleite nicht verhindern. (Björn Hake)

Bornreihe. Da hatte der Fußball-Landesligist TSV Etelsen gerade erst wieder mit zwei Siegen zurück in die Spur gefunden, da setzte es wieder einen Rückschlag. Jedoch war dieser kein sonderlich überraschender, immerhin traten die Schlossparkkicker beim SV BW Bornreihe an, der erfolgreichsten Mannschaft der Rückrunde. Jedoch war die Niederlage auch eine deutliche. Mit einer 2:6 (1:3)-Pleite wurde das Team von Coach Nils Goerdel wieder nach Hause geschickt.

Es war das Duell zweier Mannschaften, die nach ihren verkorksten Hinrunden mächtig aufzuholen hatten und das auch taten. Dabei waren die Moorteufel noch etwas erfolgreicher. Die Truppe von Neu-Coach Sasa Pinter sammelte im zwölften Spiel ihre Rückrundenpunkte 24, 25 und 26, während der TSV Etelsen bei seinen 16 aus zehn Spielen blieb. Doch dies sei kein sonderlich großer Rückschlag für die Gäste gewesen, betonte ihr Coach. Warum? "Weil Bornreihe einfach bärenstark war. Spielerisch gehören sie für mich zu den Top Drei der Liga. Bei denen ist das kein Gekicke, die spielen schöne, klare Pässe", schilderte Goerdel.

Die neue Qualität der Gastgeber bekamen die Etelser zunächst aber gar nicht zu spüren, weshalb Goerdel das 1:0 der Blau-Weißen als "Tor aus dem Nichts" bezeichnete. Doch der Treffer von Patrick Müller (13.) zeigte Wirkung. "Wir waren geschockt und haben das Vertrauen in uns verloren", berichtete Goerdel. Somit dauerte es nicht lange, ehe die Bornreiher per Elfmeter – Janssen stolperte unglücklich in seinen Gegenspieler – das 2:0 (24.) nachlegten. Zehn Minuten später stand es 3:0, das aber von Rene Hinrichs in Minute 44 gekontert wurde. Vor allem nach dem Anschlusstreffer zum 2:3, der erneut von Hinrichs erzielt wurde, schöpfte der TSV wieder Hoffnung. Doch in Minute 63 beendete Patrick Müller diese Hoffnungen mit seinem dritten Tor. "Das war die Vorentscheidung", sagte Goerdel. Der Coach musste nicht nur zwei weitere Gegentore mitansehen, sondern auch, wie sich Nico Meyer mit einer Notbremse die Rote Karte abholte (66.).