Bezirksliga Lüneburg 3: Das Debüt von Trainer Andreas Taubhorn beim 1.FC Rot-Weiß Achim hätte ergebnistechnisch kaum schlechter ausfallen können: 1:6 (0:1) hieß es am Ende gegen den Aufstiegskandidaten TuSG Ritterhude. Immerhin auf die Leistung in der ersten Halbzeit lässt sich allerdings aufbauen. „Da haben wir gut gespielt, danach sind wir aber leider eingebrochen“, beschreibt Taubhorn und kann allerdings nicht versprechen, dass es am Sonntag anders laufen wird. Beim Tabellenzweiten Heeslinger SC II gehen die Achimer erneut als Außenseiter in die Partie. „Die Mannschaft hat die Niederlage gut weggesteckt, trotzdem ist das eine ganz schwere Aufgabe. Wir sind ein kleiner Verein mit begrenztem Kader“, sagt Taubhorn. Da ihm unter anderem Aleksandar Nesic fehlt, kann die Hoffnung auf Punkte nur sehr klein sein. „Ich schätze Heeslingen sogar noch stärker als Ritterhude ein, sie sind aus meiner Sicht mit immenser Qualität bestückt. Aber vielleicht erwischen wir ja einen Sahnetag und bei Heeslingen klappt gar nichts.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Heeslingen