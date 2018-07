Felix Lückert geht künftig für Sottrum auf Torejagd. (OLAF KOWALZIK)

Das Jahr 2018 ist beim TV Sottrum ein besonderes: Seit nunmehr 40 Jahren wird im 1911 gegründeten Klub von der Wieste Handball gespielt. Ganz so lange gibt es das Vorbereitungsturnier um den "Autohaus-Cup" für höherklassige Herrenteams noch nicht. Ob es in diesem Jahr die achte oder neunte Auflage sei, gesteht Ulf Leipnitz, könne er gar nicht genau sagen: "Da müsste ich mich zunächst schlaumachen." Leipnitz steht als Spartenleiter erstmals an der Spitze eines sechsköpfigen Organisations-Teams. Im Frühjahr hat der Ahauser das Amt des ersten Vorsitzenden von Norbert Kühnlein übernommen und damit auch die Planung für den "Autohaus-Cup".

Wie Ulf Leipnitz erklärt, wird es in dem Jahr, in dem die Sparte einen runden Geburtstag feiert, einige Änderungen geben. So wird am Finaltag (Sonntag, 29. Juli) zur Einstimmung auf die Finalspiele erstmals ein E-Jugendturnier veranstaltet. Als Teilnehmer stehen für diesen Wettbewerb der TV Sottrum und der TV Jahn Schneverdingen fest. Eine dritte Mannschaft wird derzeit noch gesucht. Ulf Leipnitz: "Aufgrund des Termins in den Ferien gestaltet sich die Suche schwieriger als erwartet." Eine weitere Neuerung: Die Plätze fünf bis acht beim Hauptturnier werden bereits am Sonnabend, 28. Juli, ausgespielt. Am letzten Turniertag finden dann das kleine Finale um Platz drei sowie das Endspiel statt. Ab Sonnabend, 21. Juli, ermitteln die acht teilnehmenden Teams zunächst bis kommenden Mittwoch in zwei Vierergruppen die Teilnehmer am Halbfinale. Die Semifinals sind für Freitag, 27. Juli, vorgesehen. Nur am Donnerstag in der kommenden Woche legt das Turnier eine Pause ein.

Mit Felix Lückert präsentiert Sottrums Handball-Chef rechtzeitig vor dem Auftakt einen weiteren Zugang für den von Andreas Pott trainierten Landesligisten. Der aus der Jugend des TSV Ottersberg hervorgegangene Kreisspieler war zuletzt für die SG Arbergen-Mahndorf in der Landesklasse unterwegs. In Sottrum soll der Jura-Student auch im Rückraum spielen. Nachdem Sascha Nijland den TVS mit Ziel TuS Rotenburg verlassen hat, habe man etwas tun müssen, sagt Ulf Leipnitz: "Mit Felix haben wir die Lücke geschlossen." Zuvor hatten die Sottrumer bereits die Rückkehr von Hauke Herbst (zuletzt TV Oyten) publik gemacht. Ein weiterer Akteur für den Rückraum soll im Oktober zum TVS stoßen. Er hört auf den Namen Jens Hofacker, kommt aus Bayern und studiert in Bremen.

Turnierfavorit ist beim "Autohaus-Cup" in diesem Jahr Vorjahressieger TuS Rotenburg. Der von Nils Muche trainierte Oberligist trifft in seiner Gruppe auf die SG Arbergen-Mahndorf, den Landesligisten TSV Daverden sowie auf den TV Langen aus der Verbandsliga Nordsee. Ausrichter TV Sottrum misst sich in der Gruppenphase mit dem ATSV Habenhausen II und der SG Achim/Baden II (beide Verbandsliga Nordsee) sowie mit der SG Findorff (Landesklasse).

Unterstützung erhofft sich Ulf Leipnitz von den teilnehmenden Klubs für ein Handballprojekt in Zimbabwe. Ausrangierte Trikotsätze oder auch Bälle seien herzlich willkommen, sagt Leipnitz. "Wir wollen den "Autohaus-Cup" nutzen, um zu helfen."