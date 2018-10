Rettete in der Schlussminute das Remis für den SVH: Sarah Bresagk (rechts). (Hake)

Landkreis Verden. Die Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn haben ihre schwarze Serie in der Bezirksliga West gestoppt. Das Team von Jan Blanken gewann sein Nachholspiel beim VfL Wingst und verschaffte sich Luft im Abstiegskampf. Für den SV Holtebüttel langte es im Kellerduell gegen den TSV Timke nur zu einem Punkt, der erst in der Schlussminute gesichert wurde.

SV Holtebüttel - TSV Timke 1:1 (0:0): „Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten unbedingt gewinnen“, betonte SVH-Trainer Andreas Dressler, der beim Abpfiff aber froh über den einen Punkt war. Mit drei Spitzen begann der SVH, um von der ersten Minute an Druck auszuüben. Das misslang, weil Timke sehr hart agierte und das Team von Dressler dieser Gangart kein probates Mittel entgegenzusetzen hatte. Allerdings besaß Holtebüttels Janina Lindhorst zwei Chancen, um ihr Team in Führung zu bringen. Nach einer Stunde kam der Schock für den Gastgeber: Bei einem Fernschuss der Gäste landete der Ball zum 0:1 im Kasten von Pia Haroth. Die Elf von Dressler kämpfte und hatte ihre beste Phase in den Schlussminuten. Lea Aldag scheiterte noch am Pfosten (85.), ehe Sarah Bresagk aus 16 Metern das 1:1 markierte (90.).

VfL Wingst - TSV Fischerhude-Quelkhorn 1:2 (1:0): „Es war ein wichtiger Arbeitssieg“, freute sich Blanken nach dem Erfolg beim Tabellenletzten. Das Team von der Wümme hatte beim VfL erhebliche Gegenwehr erfahren, fand aber über den Kampf ins Spiel. Dabei begann die Partie in Wingst für Fischerhude mit einem Rückschlag. Schon in der ersten Minute unterlief Katharina Roding ein Eigentor. Dem 0:1 lief der TSV lange Zeit hinterher. Erst als Johanna-Luisa Freese nach einem guten Angriff den Ball volley ins Wingster Tor jagte, stand es 1:1 (62.). Zehn Minuten später drehte Esther Freese die Partie mit ihrem zweiten Saisontor zum 2:1. „Wingst hat uns alles abverlangt. Spielerisch war es nicht schön, was wir gezeigt haben, aber alle haben den unbedingten Willen zum Erfolg gehabt“, freute sich Blanken über das Ende der schwarzen Serie mit fünf Pleiten.