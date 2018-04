Eigentlich agierten der TSV Bassen, hier mit Dennis Schymiczek (links), und der SV Pennigbüttel, hier mit Rafael Monsees, auf Augenhöhe. Das Ergebnis viel aber anders aus. (Hake)

Das Osterfest 2018 ist für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bassen kein schönes gewesen. Denn das Team musste auf dem eigenen Platz gleich zwei Rückschläge hinnehmen. Am Sonnabend verlor die Elf von TSV-Trainer Uwe Bischoff mit 0:4 (0:1) gegen den SV Pennigbüttel. Und am Montag sprang gegen den Tabellenvorletzten ATSV Scharmbeckstotel nur ein 1:1 (0:0) heraus – dabei hatte der TSV mehr Ballbesitz und die besseren Chancen.

Uwe Bischoff fehlten nach dem Schlusspfiff die Worte: "Was soll man dazu sagen? Wir waren die klar bessere Mannschaft, haben das Spiel kontrolliert und trotzdem haben wir nur einen Punkt auf dem Konto." Von Beginn an dominierten die Platzherren die Partie. Sie probierten, das Spiel breit zu machen und die Gäste über die Flügel unter Druck zu setzen. Bereits nach elf Minuten schien diese Taktik aufzugehen: Einen langen Ball auf den zweiten Pfosten nahm Daniel Wiechert mit vollem Risiko direkt, doch sein Kopfball ging knapp am Tor vorbei.

In der Folgezeit erhöhte der TSV Bassen das Tempo noch einmal. Eine scharfe Hereingabe von Dennis Wiedekamp fand allerdings im Strafraum keinen Abnehmer und zischte parallel zur Torlinie durch den Strafraum des ATSV (22.). Völlig harmlos im Spiel nach vorne blieben in der Anfangszeit die Gäste. Erst ein Freistoß von Justin Hülsmann brachte ein wenig Gefahr vor das Gehäuse des TSV Bassen (23.). Als Luca Bischoff mit viel Wucht – aber zu ungenau – das Leder am ATSV-Tor vorbeischoss, schien die Führung für die Gastgeber nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch das Tor wollte noch nicht fallen.

Nach einer halben Stunde ebnete Andre Daszenies mit einem gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld und einem punktgenauen Pass auf Fritz Schaarschmidt den Weg für die nächste Großchance des TSV Bassen, doch erneut fehlten die berühmten letzten Zentimeter. Die Bischoff-Elf bestimmte das Geschehen nach Belieben. Sie ließ keine Tormöglichkeiten der Gäste zu und gewann nahezu alle Zweikämpfe. Bassens Kapitän Marc Moffat probierte es dann noch einmal mit einem direkten Freistoß. Der Ball blieb aber in der Mauer hängen (40.).

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete: mit drückender Überlegenheit der Dohmspatzen. Kurz nach Wiederanpfiff setzte sich Daniel Wiechert gekonnt durch, sein Torschuss wurde aber noch von einem ATSV-Spieler an den Pfosten gelenkt (46.). In der 59. Minute wurde Bassens Stürmer Luca Bischoff Opfer des holprigen Platzes. In aussichtsreicher Position senste der Angreifer am Ball vorbei. Und nur wenig später brannte es im Gäste-Strafraum lichterloh. Mehrfach kamen die Platzherren in Schussposition, doch immer wieder brachten die Gäste einen Körperteil dazwischen und verhinderten die überfällige Führung für den TSV Bassen.

Nach einer Standardsituation fiel das hochverdiente 1:0 für die Gastgeber. Eine Ecke wehrte der ATSV Scharmbeckstotel zu kurz ab. Der Ball landete bei Mark Moffat, der einfach mal aus 20 Metern abzog. Seine Direktabnahme rutschte ihm leicht über den Schlappen, bekam damit aber so viel Effet, dass sie für Scharmbeckstotels Torwart Nils-Linus Sievert nicht mehr zu parieren war (69.). Nur 120 Sekunden später hatte Daniel Wiechert die Vorentscheidung auf dem Fuß. Doch nach seinem Alleingang blieb er an Sievert hängen. Bei der nächsten Aktion wurde Wiechert endgültig zur tragischen Figur. Bei seinem Abwehrversuch im eigenen Strafraum foulte er Johann Boger, sodass Schiedsrichter Jannick Wilhelmi auf den Elfmeterpunkt zeigte (77.). Dominic Ponty verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1.

Wiechert verpasst das 2:1

Zwölf Minuten vor Ende der Partie hätte Daniel Wiechert seine unglückliche Abwehraktion wieder korrigieren können, doch nach einem hervorragenden Pass von Luca Bischoff setzte Bassens Angreifer den Ball aus vollem Lauf knapp am Gästetor vorbei. In der Nachspielzeit schoss Mark Moffat bei einem direkten Freistoß den Ball noch ans Lattenkreuz. "Dass Mark nur das Lattenkreuz trifft, ist derzeit bezeichnend für unser Spiel. Allerdings hätten wir vorher die fünf glasklaren Torchancen nutzen müssen. Wir war klar überlegen, doch haben wieder nicht gewonnen", ärgerte sich Uwe Bischoff über die schwache Chancenverwertung.

Mit der Leistung im Spiel gegen Pennigbüttel war Bischoff indes zufrieden – trotz der 0:4-Pleite. Nach der Pause war der TSV das spielbestimmende Team. Es trafen aber nur die Gäste. Die Tore für Pennigbüttel markierten Marvin Eberhards (75.) sowie Konstantinos Katsanos (83./86.). Lars von Bree markierte vor der Pause das 1:0 (33.). "Wenn man nur das Ergebnis liest, denkt man sich einen anderen Spielverlauf. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, weil sie aus einer sehr guten Abwehr heraus agiert haben. Wir sind nicht gefährlich genug vor das Pennigbüttler Tor gekommen", bilanzierte Uwe Bischoff.