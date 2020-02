Bis der Anpfiff für das erste Pflichtspiel des FC Verden 04 und Frank Neubarth ertönt, sind es nur noch einige Stunden. (Björn Hake)

Jan Fitschen hatte am Donnerstagabend schon so eine Vorahnung. Er könne sich partout nicht vorstellen, dass seine Mannschaft – der TSV Ottersberg – an diesem Sonntag zu Hause gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf den Pflichtspielbetrieb wieder aufnimmt. Die Plätze an der Wümme sind in keinem guten Zustand. Und die Vorahnung des Trainers kam nicht von ungefähr: Die Begegnung findet an diesem Wochenende nicht statt. Der Auftakt des TSV Ottersberg verschiebt sich. Anders ergeht es dem FC Verden 04. Die Elf von Trainer Frank Neubarth tritt am Sonntag definitiv ab 15 Uhr beim VSV Hedendorf/Neukloster an. Einen gemeinsamen Wiedereinstieg in die Landesliga haben Ottersberg und Verden daher nicht. Eine Sache teilen Neubarth und Fitschen aber doch: Beide Trainer blicken zufrieden auf die Wintervorbereitung zurück.

FC Verden 04

Die Frage, ob das erste Pflichtspiel des Jahres ins Wasser fallen könnte, stellte sich für Frank Neubarth erst gar nicht. Denn er fährt mit seinem Team zum VSV Hedendorf/Neukloster. Der Verein gehört zu denjenigen, die sich über Spielausfälle nur wenige Gedanken machen müssen. Denn der VSV kann seine Partien vor eigenem Publikum im Notfall auf Kunstrasen austragen. So wird es auch an diesem Sonntag sein. Frank Neubarth ist glücklich darüber, dass seine Mannschaft eine Absage nicht befürchten muss. „So bereiten wir uns nicht umsonst vor“, sagt der Ex-Bundesligaspieler.

Die Wintervorbereitung ist für die Verdener am Wochenende somit Geschichte. Frank Neubarth schließt sie insgesamt mit einem „guten Gefühl“ ab. „Es gab schon einige Aufs und Abs. Kleinere Verletzungen hatten wir aber nur wenige. Es haben jedoch immer mal wieder Spieler gefehlt“, schildert Neubarth.

Einer dieser Spieler, die immer mal wieder mit dem Training aussetzen mussten, war Alexander Huhn. Der Defensivspieler, der im Winter aus Bornreihe an die Aller kam, kann aus beruflichen Gründen nicht jede Einheit mitmachen. „Optimal ist das nicht, aber wir wussten das schon vorher. Aber er hat sich schnell bei uns eingefunden und wird uns mit seiner Erfahrung weiterbringen“, schildert Neubarth. Neu im Team der Reiterstädter ist zudem der Angreifer Toni Fahrner. Er kam vom Oberligisten Heeslinger SC. „Er hat schnell gezeigt, dass er ein sehr torgefährlicher Spieler ist“, sagt Ex-Stürmer Neubarth über seinen neuen Offensivspieler. Zufrieden war der Coach auch mit den Resultaten, die seine Elf in den Testspielen eingefahren hat. Zuletzt wurden die beiden Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen und TV Sottrum jeweils mit 5:0 besiegt. „Natürlich muss man gegen Mannschaften aus der Bezirksliga auch erst einmal so deutlich gewinnen. Aber ein Pflichtspiel ist nun einmal eine komplett andere Geschichte als ein Test.“

Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres könnte laut Frank Neubarth gleich ein richtungsweisendes sein. Denn der VSV Hedendorf/Neukloster steht aktuell auf dem ersten Abstiegsrang. „Mit einem Sieg setzen wir uns von der Abstiegszone ab, verlieren wir aber, müssen wir nach unten schauen“, sagt der FC-Coach. Überhaupt möchte er noch keine genaue Zielsetzung für die Restsaison ausrufen. „Wir wollen erst mal möglichst viele Punkte sammeln. Nach ein paar Spielen können wir dann sagen, wohin die Reise gehen kann. Der Fokus liegt bei uns jetzt aber nur auf dem ersten Spiel.“

TSV Ottersberg

Jan Fitschen muss sich bis zu dem Moment, in dem die Winterpause für sein Team endet, noch ein wenig gedulden. (Björn Hake)

Das erste Landesliga-Spiel des Jahres hätten auch die Wümmekicker gerne am Sonntag ausgetragen. Doch die Platzverhältnisse in Ottersberg lassen keinen Anpfiff zu. Dabei wäre die Elf von Jan Fitschen bereit für den Auftakt. „Wir sind schwer in die Vorbereitung gekommen. Mit den zwei letzten Wochen bin ich aber sehr zufrieden. Bei uns hat sich ein toller Teamspirit entwickelt“, erzählt Fitschen. „Wir sind auf einem guten Weg.“ Das haben die Ottersberger in den beiden jüngsten Testspielen unter Beweis gestellt. Gegen die Bremen-Ligisten BSC Hastedt (1:1) und Brinkumer SV (3:2) präsentierte sich die Fitschen-Elf, die unter anderem durch Rückkehrer David Airich im Winter verstärkt wurde, in guter Form. Die hätten die Wümmekicker am Sonntag gerne ihrem Publikum gegen einen Gegner präsentiert, der laut Fitschen zu den fußballerisch besten der Landesliga gehört. Doch nun muss das Spiel gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf neu terminiert werden.

Und so hat Fitschen noch ein paar Tage mehr Zeit, seinem Team den Feinschliff zu verpassen. „Wir wollen uns stetig weiterentwickeln“, kündigt der Trainer an. Und am Ende der Entwicklung soll dann das große Ziel Klassenerhalt stehen. Fitschen: „Den wollen wir so schnell wie nur möglich eintüten.“ Durch den Spielausfall am Sonntag starten die Ottersberger nun am 8. März. Sollte nicht auch aus diese Partie aufgrund des Wetters ausfallen, beginnt das Pflichtspieljahr für den TSV gleich beim amtierenden Spitzenreiter. Fitschen und Co. sind dann beim MTV Treubund Lüneburg zu Gast.