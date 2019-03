Starke Form und starke Nerven: Oytens Oliver Helming. (Björn Hake)

Allenfalls noch theoretische Zweifel bestehen am Titelgewinn des TV Oyten in der Tischtennisbezirksoberliga. Nach dem 8:8-Unentschieden bei der TuSG Ritterhude III und dem 9:7-Auswärtssieg beim ATSV Habenhausen II fehlt rein rechnerisch lediglich ein weiterer Punktgewinn zum Gewinn der Meisterschaft.

TuSG Ritterhude III - TV Oyten 8:8: Obwohl ohne zwei Stammkräfte angetreten, hätte der Start für die Gäste nicht besser verlaufen können. Oliver Helming/Franz König, Arne Fichtner/Ralf Kramer sowie Rüdiger Sachs/Thomas Gebbert entschieden ihr Doppel jeweils ohne Satzverlust für sich. Zwar musste sich Franz König dem starken Daniel Wrieden beugen, doch Oliver Helming und Rüdiger Sachs sorgten mit ihren Siegen für einen vorerst beruhigenden 5:1-Zwischenstand. Dann waren es aber die Gastgeber, die die folgenden Partien siegreich bestritten und auf 4:5 verkürzten. Oliver Helming mit einem glatten Dreisatzsieg und Franz König mit einem nervenstarken Erfolg in fünf Sätzen brachten ihr Team scheinbar vorentscheidend in Front. Doch das mittlere und untere Paarkreuz der Ritterhuder erwies sich an diesem Tag als sehr stark. Mit vier Punktgewinnen in Folge starteten die Gastgeber mit einer Führung im Rücken ins Schlussdoppel. In diesem zeigten sich Helming und König jedoch hellwach und sicherten ihrem Team das verdiente Unentschieden.

ATSV Habenhausen II - TV Oyten 7:9: Einen Tag später trat Spitzenspieler Peter Igel die Reise nach Habenhausen mit an. Trotzdem lief es in den Doppeln zunächst nicht so optimal wie am Vortag. Lediglich Oliver Helming und Franz König punkteten für die Gäste, für die es dann aber in den Einzeln besser lief. Schnell gewannen Peter Igel, Oliver Helming und Arne Fichtner ihre Matches in drei Sätzen. Der ATSV Habenhausen II schlug mit drei Punktgewinnen am Stück zurück. Anschließend glich Peter Igel zum 5:5 aus. Es blieb auch in der Folge spannend, da zwar Oliver Helming und Franz König zum 7:5 erhöhten, dann aber Arne Fichtner und Heiko Wittlich chancenlos unterlagen. Rüdiger Sachs musste in seinem Duell über die volle Distanz, behielt aber letztlich knapp die Oberhand. Im Schlussdoppel sahen sich Oliver Helming und Franz König beim Stand von 6:10 im Entscheidungssatz gleich vier Matchbällen gegenüber. Das TVO-Duo zog den Kopf noch aus der Schlinge und sorgte wenig später für das umjubelte 13:11. „Das war eine starke Energieleistung von uns. Wir wussten, dass es in den beiden Spielen ohne Dirk Chamier von Gliszczynski und Frank Müller sehr schwer werden wird. Aber drei Punkte sind definitiv eine sehr gute Ausbeute“, war Rüdiger Sachs zufrieden.