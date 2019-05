Die Fußballer des MTV Riede würden mit einem Remis im Nachholspiel gegen den TV Oyten den Klassenerhalt auch praktisch endgültig perfekt machen. Grund zum Feiern sieht Trainer Thorsten Eppler bei Erreichen des Ziels jedoch nicht wirklich: „Durch die vergurkten Spiele gegen Wörpedorf und Bothel gibt es nicht viel zu feiern. Wir hätten bei einem Unentschieden zwar unser Ziel erreicht, aber das konnte man von dieser Mannschaft auch erwarten.“ Gegen Oyten glaubt er an eine schwierige Partie: „Oyten hat in der Rückrunde keine Bäume ausgerissen, aber wir werden mit Spielern aus der A-Jugend und der zweiten Herren antreten müssen.“

Wie die Personalsituation beim TVO aussehen wird, steht dagegen noch nicht fest. „Ich kann es heute noch nicht sagen, wer mir zur Verfügung stehen wird. An einem Wochentag haben wir eigentlich immer Probleme, weil viele Spieler arbeiten müssen“, erklärt Oytens Trainer Axel Sammrey. Die Chancen auf einen Einsatz von Marius Winkelmann stehen hingegen nicht schlecht. Gegen Riede möchte der TVO unbedingt die 1:5-Klatsche in Hambergen vergessen machen: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Tagesform entscheiden wird. Wir wollen uns auf jeden Fall besser präsentieren als zuletzt.“

Anpfiff: Mittwoch um 19.30 Uhr in Riede