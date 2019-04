Frank Neubarth soll den FC Verden 04 vor dem Abstieg aus der Landesliga Lüneburg retten. (Hasselberg)

Sie ist hin und wieder sehr knapp und somit kostbar – die Zeit. Genau so ergeht es jetzt Frank Neubarth. Der frühere Fußballprofi des SV Werder Bremen und häufig als Mister Europacup bezeichnete Stürmer hat Sascha Lindhorst als Trainer beim Landesligisten FC Verden 04 abgelöst (wir berichteten). Er soll das schaffen, was der Vorstand Lindhorst nicht mehr zugetraut hat. Neubarth soll Verden vor dem Absturz in die Bezirksliga retten. Doch Neubarth hat dafür nicht viel Zeit. Für die Wende zum Guten bleiben dem Coach, der während der Saison 2002/2003 beim FC Schalke 04 auf dem Trainerstuhl saß, lediglich sieben Spiele.

Am Dienstagabend leitete der 56 Jahre alte Trainer in Verden seine erste Einheit. Die Eindrücke, die er während des Trainings gesammelt hat, seien sehr positiv, sagt Neubarth im Gespräch mit unserer Zeitung: „Es hat mir sofort Spaß gemacht. Die Jungs können alle Fußball spielen. Es wurde gut trainiert.“ Dennoch droht dem FC Verden 04 nur ein Jahr nach dem Aufstieg wieder der Gang in die Bezirksliga. Lediglich zwei Pünktchen hat das Team nach der Winterpause eingesammelt. Die Folge: Verden ist in die Abstiegszone gerutscht und hat nun sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. „Natürlich ist da schon ein gewisser Abstand“, sagt Neubarth. „Aber die Mannschaft kann in dieser Liga mithalten.“ Als Beispiel nennt er das 2:2, das der FC Verden 04 am Karsamstag gegen den Spitzenreiter MTV Eintracht Celle geholt hat.

Dass Frank Neubarth ein Fußballteam trainiert hat, ist schon eine Weile her. Im Jahr 2010 coachte er ein knappes halbes Jahr den SC Borgfeld. „Zwischendurch habe ich in Borgfeld aber immer ein bisschen was auf dem Platz gemacht“, sagt Neubarth, der in dem kleinen Ortsteil im Bremer Nordosten lebt. Daher glaubt er nicht, dass er viel Zeit benötigt, um sich wieder an den Trainerjob zu gewöhnen. In einem anderen Bereich dränge die Zeit hingegen, findet Neubarth: „Es gibt Ursachen dafür, dass Verden nach der Winterpause kaum gepunktet hat. Um das aufzuarbeiten, bleibt aber nicht viel Zeit. Das muss jetzt alles ganz schnell gehen.“

Darüber hinaus bleiben Frank Neubarth nur wenige Tage, um seine neue Mannschaft auf ein enorm wichtiges Spiel vorzubereiten: Am kommenden Wochenende geht es für den FCV gegen die SV Drochtersen/Assel II. Ein Team, das ebenfalls gegen den Abstieg kämpft. Für Frank Neubarth sind der Name und die aktuelle Platzierung des Gegners jedoch weniger relevant: „Wichtig ist, dass das Team jetzt die richtigen Dinge umsetzt.“ Neubarth weiß zudem, dass sich der Verein durch seine Verpflichtung einen Schub erhofft. „Aber die nötigen Tore schießen kann ich auch nicht.“

Allein gelassen wird er bei seiner Mission nicht. Nicolas Brunken, Sportlicher Leiter des FCV, wird künftig nicht mehr für die zweite Mannschaft der Verdener auflaufen. „Ich werde noch näher ans Team rücken und Frank unterstützen“, sagt er. Ob dies auch Co-Trainer Thomas Tödter für den Rest der Saison tut, klärt sich im Laufe der Woche. Brunken: „Wir würden aber gerne mit Thomas weitermachen, weil er das Team gut kennt.“