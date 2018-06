Haris Nurkovic (links) trainiert künftig unter Oliver Rozehnal. (fr)

Verden. Der Fußball-Kreisligist FC Verden 04 II hat sich mit Haris Nurkovic vom Bezirksliga-Aufsteiger 1. FC Rot-Weiß Achim für die kommenden Saison verstärkt. Den Wechsel gab am Donnerstag Oliver Rozehnal, Trainer der Verdener Landesliga-Reserve, bekannt. „Wir bekommen für unsere Defensive einen richtig starken Spieler dazu. Haris ist in den beiden letzten Spielzeiten in Hülsen und in Achim jeweils Meister in der Kreisliga geworden und war in beiden Teams als Innenverteidiger gesetzt“, freute sich Rozehnal über die Verpflichtung des Abwehrspielers.

Neben seiner körperlichen Präsenz im Zweikampf und im Kopfballspiel habe Nurkovic seine Qualitäten zudem im Spielaufbau. „Ich kenne Haris noch aus meiner eigenen aktiven Zeit als Spieler in Hülsen und bin mir sicher, dass er eine Bereicherung für unsere Mannschaft ist, sowohl sportlich als auch menschlich“, sagte Verdens Coach. Bereist im vergangenen Jahr wollte Rozehnal Nurkovic in die Domstadt lotsen. Damals hatte sich dieser aber für ein Engagement in Achim entschieden. Rozehnal: „Nun freue ich mich umso mehr, dass Haris sich trotz des Aufstiegs mit RW Achim für uns entschieden hat. Wir wollen unsere tolle letzte Saison bestätigen, und auch Haris ist ein Spieler, der immer oben angreifen will.“