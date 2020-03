Die Bälle bleiben nun noch länger im Netz. Der NFV hat sie Spielpause am Dienstag verlängert. (Christian Kosak)

Es ist gekommen, wie es zu erwarten war. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) verschafft sich Luft, eine endgültige Entscheidung bleibt weiterhin aus. Die Aussetzung des gesamten Spielbetriebs war bisher aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis einschließlich 23. März vorgesehen, nun ist der Zeitpunkt auf den 19. April neu datiert worden.

„Die Situation, in der wir uns befinden, ist eine nie dagewesene Herausforderung, für die keine fertigen Pläne in der Schublade liegen. Ich kann unseren Vereinen aber versichern, dass wir mit größter Sorgfalt an die weitere Entscheidungsfindung herangehen werden“, wird NFV-Präsident Günter Distelrath in einer Pressemitteilung zitiert. Gleichzeitig traf das NFV-Präsidium die Entscheidung, dass ab sofort sämtliche Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Talentförderung für den gleichen Zeitraum auszusetzen sind. Entsprechend ruht auch der Betrieb der NFV-Sportschule in Barsinghausen.

„Darüber hinaus ist zu beachten, dass sämtliche Sitzungen und Tagungen auf allen Gliederungsebenen des NFV, zum Beispiel Informationsveranstaltungen und Organsitzungen, in diesem Zeitraum ebenfalls auszusetzen sind. Nur in zwingenden und nicht aufschiebbaren Fällen soll hiervon – unter Beachtung der aktuellen Vorgaben der maßgeblichen Behörden – abgewichen werden. Die gleiche Situation trifft die Mitgliedsvereine“, ergänzt NFV-Direktor Steffen Heyerhorst in der Pressemitteilung.

Die Entscheidung über ein sofortiges Saisonende in sämtlichen Spielklassen oder deren Weiterführung ist somit erneut vertagt. Ebenso die Entscheidung, was im Fall einer Beendigung der Spielzeiten mit den Auf- und Absteigern passieren würde. Immerhin hat der NFV bereits bekannt gegeben, wann nachfolgende Informationen beziehungsweise weitere Vorgehensweisen publik gemacht werden. „Zehn Tage vor Ablauf der Generalabsage, also am 10. April, erfolgt eine Information über den weiteren Fortgang“, heißt es in der Pressemitteilung.