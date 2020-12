Die Lahofhalle bleibt bis nach Weihnachten leer. Dann nehmen die Zweitliga-Volleyballer den Trainingsbetrieb wieder auf. Ein Spiel findet vorerst aber nicht statt. (Björn Hake)

Eine volle Lahofhalle – das hat es beim Volleyball-Zweitligisten TV Baden seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr gegeben. Mit Beginn der laufenden Saison durften zunächst immerhin bis zu 120 Fans die Heimspiele der Mannschaft von Werner Kernebeck verfolgen. Dieses Vergnügen war allerdings nur von kurzer Dauer. Mit Beginn des Teil-Lockdowns im November mussten die Badener ohne ihre Fans auskommen. Keine Stimmung von den Rängen, stattdessen Stille. Nur die Aktiven auf der Platte und die Verantwortlichen an der Seitenlinie waren zu hören. Bis einschließlich 10. Januar wird selbst das nicht mehr der Fall sein. Die Volleyball-Bundesliga (VBL) als Dachverband hat am Montagnachmittag mitgeteilt, dass der Spielbetrieb in den 2. Bundesligen bis ins neue Jahr pausiert (wir berichteten).

Noch am selben Tag erreichte den Klub aus dem Weserort eine weitere nicht unwichtige Nachricht: Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband (NWVV) teilte auf seiner Homepage mit, dass er den Spielbetrieb auf Landesebene mit sofortiger Wirkung einstellt. Es gibt weder Auf-, noch Absteiger. Mehr noch: Die Spielzeit in den Oberligen bis Kreisklassen wird nicht gewertet. Grund ist – natürlich – die Corona-Pandemie. Die Fortsetzung eines geordneten Spielbetriebes sei perspektivisch nicht durchführbar, heißt es in der Mitteilung. Dies gelte auch für den Jugendspielbetrieb. Davon betroffen ist auch die Reserve des TV Baden, die in der Oberliga an den Start geht und bis zur Unterbrechung souveräner Tabellenführer war.

Verständnis für Zweitliga-Pause

Zwei Nachrichten mit enormer Bedeutung an einem Tag. Das musste auch Badens Manager Peter-Michael Sagajewski erst einmal sacken lassen. Angesprochen auf die Pause der ersten Mannschaft, zeigt Sagajewski Verständnis. „Aus Gesundheitssicht ist es konsequent. Wir respektieren und akzeptieren die Entscheidung“, sagt er. Auf die Mannschaft von Werner Kernebeck hätte am Sonnabend das Auswärtsspiel beim PSV Neustrelitz gewartet. „Wir wären spielbereit gewesen, Neustrelitz hätte ebenfalls gespielt“, weist Sagajewski darauf hin, dass beide Teams die Partie gerne über die Bühne gebracht hätten. Doch der Lockdown, der ab diesem Mittwoch bis zum 10. Januar bundesweit gilt, geht auch an den 2. Volleyball-Bundesligen nicht spurlos vorbei, auch wenn diese dem Profisport zugerechnet werden.

Der TVB legt nach der Entscheidung der VBL eine Trainingspause bis Weihnachten ein, wie Sagajewski bestätigte. Danach werde der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen, um wettbewerbsfähig zu bleiben respektive in den Rhythmus zu kommen. Das erste Spiel, was nach der Pause laut Spielplan ansteht, wäre am 16. Januar ein Heimspiel gegen den Moerser SC. Um die ausgefallenen Partien nachzuholen, kommen auf die Badener laut Sagajewski Doppelspieltage zu. „Das bedeutet einen erhöhten Aufwand für alle, vor allem für die Physios“, merkt der Manager an, der den Spielern nach Bekanntwerden der Pause ein Lob aussprach, wie sie sich während des Teil-Lockdowns verhalten haben. „Sie haben sich an die dringenden Appelle gehalten. Das ist ein sicheres Zeichen. Alle haben sich sehr, sehr gut verhalten“, zeigt sich Sagajewski erfreut.

Die Badener Reserve um ihren Coach Peter-Michael Sagajewski, die in der Oberliga an den Start geht, tritt in dieser Saison zu keinem Spiel mehr an. Der NWVV hat den Spielbetrieb auf Landesebene eingestellt. (Björn Hake)

Kritische Worte in Richtung Verband

Deutlich kritischer sieht Badens Manager, der gleichzeitig Trainer der Reserve ist, die Einstellung des Spielbetriebs auf Landesebene. „In meinen Augen ist das nicht notwendig. Das hätte man feinsinniger machen können“, wird Sagajewski deutlich. Der Verband hätte seiner Meinung nach noch mehr auf die Vereine hören können. Badens Manager sprach sich dafür aus, eine Halbserie mit Dreierspieltagen zu absolvieren, um eine Wertung der Saison sicherzustellen – unter der Voraussetzung, das Infektionsgeschehen lasse dies zu. „Ich hätte mir gewünscht, dass man noch gewartet hätte. Das letzte Fünkchen Hoffnung ist mit einem Federstrich vom Tisch. Da wäre mehr drin gewesen“, zeigt sich Sagajewski enttäuscht.

Der NWVV gab zudem bekannt, dass die Jugendmeisterschaften in den Juni gelegt werden. Dies betreffe laut Sagajewski auch die Deutsche Meisterschaft der U16, die der TV Baden bereits in diesem Jahr hätte ausrichten sollen und auf den 1./2. Mai kommenden Jahres verschoben hat. Die Jugendmeisterschaften auf Landesebene im NWVV sollen unter Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens und der Landesverordnung unter Vorbehalt im April und Mai stattfinden. Die jeweiligen Bezirksmeisterschaften beziehungsweise Meldungen müssen bis zum Frühjahr erfolgen.